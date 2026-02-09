Серебряная призерка Олимпийских игр-2026 в скиатлоне Эбба Андерссон рассказала, что после церемонии награждения ее медаль раскололась.

Об этом шведская спортсменка заявила в комментарии SVT.

Лыжница сломала медаль ОИ-2026

Победу в женских соревнованиях по скиатлону одержала шведская лыжница Фрида Карлссон, которая опередила серебряную призерку Эббу Андерссон на 51 секунду. На третью ступеньку подиума поднялась норвежка Хейди Венг.

Сейчас смотрят

По данным шведского Sportbladet, через восемь минут после награждения серебряная медаль Андерссон раскололась. Спортсменка бросилась к родным трибунам праздновать награду вслед за Фридой Карлссон.

Когда Андерссон бежала, у нее отлетела лента и медаль упала в снег, расколовшись на части. Общаясь с журналистами, спортсменка сказала, что частичка медали до сих пор лежит в снегу.

– Я уже ее отдала. Надеюсь, организаторы смогут ее починить, – рассказала Андерссон журналистам.

Для Эббы Андерсон это третья Олимпиада в карьере, но первая личная награда. Ранее она выигрывала медали олимпийских соревнований в эстафете 4×5 км в 2018 и 2022 годах, завоевав серебро и бронзу соответственно.

С подробным расписанием соревнований на Олимпийских играх-2026 вы можете ознакомиться в нашем материале.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.