Украинец Кирилл Марсак досрочно квалифицировался в произвольную программу в одиночном фигурном катании на зимних Олимпийских играх-2026.

Сделал он это благодаря выступлению в короткой программе, где побил личный рекорд.

Кирилл Марсак вышел в произвольную программу на ОИ-2026

21-летний Кирилл Марсак единственный украинец, который завоевал лицензию на Олимпийские игры. Также для уроженца Херсона это дебютная Олимпиада.

Кирилл досрочно гарантировал себе выход в произвольную программу Олимпиады-2026. За свое выступление он получил 86,89 балла и улучшил личный рекорд сразу на десять баллов.

За технику Марсак заработал 49,2 балла, а за компоненты (композицию, презентацию и навыки катания) судьи дали ему 37,69 балла.

Украинец выступал под композицию Fall On Me в исполнении Андреа Бочелли и Маттео Бочелли. Эта постановка посвящена отцу Кирилла, который служит в Силах обороны.

В короткой программе в общей сложности участвуют 29 фигуристов.

Мужская произвольная программа на Олимпийских играх-2026 состоится в пятницу, 13 февраля, в 20:00 по киевскому времени.

С подробным расписанием соревнований на Олимпийских играх-2026 вы можете ознакомиться в нашем материале.

