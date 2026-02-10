Фигурист Марсак досрочно вышел в произвольную программу на Олимпиаде-2026
- Кирилл Марсак набрал 86,89 балла в короткой программе и улучшил личный рекорд на 10 баллов.
- 21-летний спортсмен является единственным представителем Украины в одиночном катании на ОИ-2026.
- Программа была посвящена отцу Марсака, который служит в Силах обороны Украины.
Украинец Кирилл Марсак досрочно квалифицировался в произвольную программу в одиночном фигурном катании на зимних Олимпийских играх-2026.
Сделал он это благодаря выступлению в короткой программе, где побил личный рекорд.
Кирилл Марсак вышел в произвольную программу на ОИ-2026
21-летний Кирилл Марсак единственный украинец, который завоевал лицензию на Олимпийские игры. Также для уроженца Херсона это дебютная Олимпиада.
Кирилл досрочно гарантировал себе выход в произвольную программу Олимпиады-2026. За свое выступление он получил 86,89 балла и улучшил личный рекорд сразу на десять баллов.
За технику Марсак заработал 49,2 балла, а за компоненты (композицию, презентацию и навыки катания) судьи дали ему 37,69 балла.
Украинец выступал под композицию Fall On Me в исполнении Андреа Бочелли и Маттео Бочелли. Эта постановка посвящена отцу Кирилла, который служит в Силах обороны.
В короткой программе в общей сложности участвуют 29 фигуристов.
Мужская произвольная программа на Олимпийских играх-2026 состоится в пятницу, 13 февраля, в 20:00 по киевскому времени.
С подробным расписанием соревнований на Олимпийских играх-2026 вы можете ознакомиться в нашем материале.