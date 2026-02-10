Українець Кирило Марсак достроково кваліфікувався до довільної програми в одиночному фігурному катанні на зимових Олімпійських іграх-2026.

Зробив він це завдяки виступу у короткій програмі, де побив особистий рекорд.

Кирило Марсак вийшов до довільної програми на ОІ-2026

21-річний Кирило Марсак єдиний українець, який виборов ліцензію на Олімпійські ігри. Також для уродженця Херсона це дебютна Олімпіада.

Кирило достроково гарантував собі вихід до довільної програми Олімпіади-2026. За свій виступ він отримав 86,89 бала та покращив особистий рекорд відразу на десять балів.

За техніку Марсак заробив 49.2 бала, а за компоненти (композицію, презентацію та навички катання) судді дали йому 37.69 бала.

Українець виступав під композицію Fall On Me у виконанні Андреа Бочеллі та Маттео Бочеллі. Ця постановка присвячена батькові Кирила, який служить у Силах оборони.

У короткій програмі загалом беруть участь 29 фігуристів.

Чоловіча довільна програма на Олімпійських іграх-2026 відбудеться у п’ятницю, 13 лютого, о 20:00 за київським часом.

З детальним розкладом змагань на Олімпійських іграх-2026 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

