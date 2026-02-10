Фігурист Марсак достроково вийшов у довільну програму на Олімпіаді-2026
- Кирило Марсак набрав 86,89 бала у короткій програмі та покращив особистий рекорд на 10 балів.
- 21-річний спортсмен є єдиним представником України в одиночному катанні на ОІ-2026.
- Програма була присвячена батькові Марсака, який служить у Силах оборони України.
Українець Кирило Марсак достроково кваліфікувався до довільної програми в одиночному фігурному катанні на зимових Олімпійських іграх-2026.
Зробив він це завдяки виступу у короткій програмі, де побив особистий рекорд.
Кирило Марсак вийшов до довільної програми на ОІ-2026
21-річний Кирило Марсак єдиний українець, який виборов ліцензію на Олімпійські ігри. Також для уродженця Херсона це дебютна Олімпіада.
Кирило достроково гарантував собі вихід до довільної програми Олімпіади-2026. За свій виступ він отримав 86,89 бала та покращив особистий рекорд відразу на десять балів.
За техніку Марсак заробив 49.2 бала, а за компоненти (композицію, презентацію та навички катання) судді дали йому 37.69 бала.
Українець виступав під композицію Fall On Me у виконанні Андреа Бочеллі та Маттео Бочеллі. Ця постановка присвячена батькові Кирила, який служить у Силах оборони.
У короткій програмі загалом беруть участь 29 фігуристів.
Чоловіча довільна програма на Олімпійських іграх-2026 відбудеться у п’ятницю, 13 лютого, о 20:00 за київським часом.
З детальним розкладом змагань на Олімпійських іграх-2026 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.