Таких оценок не ожидали: Марсак о личном рекорде в короткой программе на ОИ-2026
- Кирилл Марсак признался, что атмосфера с украинскими флагами на трибунах была невероятной.
- Фигурист отметил, что не ожидал улучшить личный рекорд на 10 баллов.
Украинский фигурист Кирилл Марсак поделился эмоциями после короткой программы на Олимпийских играх-2026. По ее итогам он набрал 86,89 балла и отобрался в произвольную программу.
О своих первых впечатлениях Марсак рассказал в комментарии Суспільне Спорт.
Марсак о выступлении в короткой программе
– Эмоциональный взрыв в голове, на самом деле даже не знаю, что сказать. То, что удалось сделать, и то, как публика встретила нас – это было просто невероятно. Там везде были украинские флаги, и даже все трибуны были заполнены украинскими флагами. Это было просто невероятно видеть. Очень приятно кататься на такую публику, – сказал Кирилл.
По словам Марсака, он с тренерами не ожидал улучшить лучший результат сезона на десять баллов.
– Таких оценок на самом деле нет. Мы ожидали улучшить Season Best на 1-2 балла – никак не на 10. Но мы очень рады, что удалось улучшить настолько, – добавил он.
Фигурист отметил, что на тренировках уже катали по частям произвольную программу, и все прыжки выглядели очень стабильно. Он выразил надежду, что в произвольной программе все так же получится.
По итогам короткой программы Олимпийских игр-2026 Кирилл Марсак занял 11 место. Этот результат является лучшим для Украины с 1998 года, когда в короткой программе восьмым становился Дмитрий Дмитренко.
Мужская произвольная программа на Олимпийских играх-2026 состоится в пятницу, 13 февраля, в 20:00 по киевскому времени.
С подробным расписанием соревнований на Олимпийских играх-2026 вы можете ознакомиться в нашем материале.