Украинский фигурист Кирилл Марсак поделился эмоциями после короткой программы на Олимпийских играх-2026. По ее итогам он набрал 86,89 балла и отобрался в произвольную программу.

О своих первых впечатлениях Марсак рассказал в комментарии Суспільне Спорт.

Марсак о выступлении в короткой программе

– Эмоциональный взрыв в голове, на самом деле даже не знаю, что сказать. То, что удалось сделать, и то, как публика встретила нас – это было просто невероятно. Там везде были украинские флаги, и даже все трибуны были заполнены украинскими флагами. Это было просто невероятно видеть. Очень приятно кататься на такую публику, – сказал Кирилл.

По словам Марсака, он с тренерами не ожидал улучшить лучший результат сезона на десять баллов.

– Таких оценок на самом деле нет. Мы ожидали улучшить Season Best на 1-2 балла – никак не на 10. Но мы очень рады, что удалось улучшить настолько, – добавил он.

Фигурист отметил, что на тренировках уже катали по частям произвольную программу, и все прыжки выглядели очень стабильно. Он выразил надежду, что в произвольной программе все так же получится.

По итогам короткой программы Олимпийских игр-2026 Кирилл Марсак занял 11 место. Этот результат является лучшим для Украины с 1998 года, когда в короткой программе восьмым становился Дмитрий Дмитренко.

Мужская произвольная программа на Олимпийских играх-2026 состоится в пятницу, 13 февраля, в 20:00 по киевскому времени.

С подробным расписанием соревнований на Олимпийских играх-2026 вы можете ознакомиться в нашем материале.

