Український фігурист Кирило Марсак поділився емоціями після короткої програми на Олімпійських іграх-2026. За її підсумками він набрав 86.89 бала та відібрався до довільної програми.

Про свої перші враження Марсак розповів у коментарі Суспільне Спорт.

Марсак про виступ у короткій програмі

– Емоційний вибух у голові, насправді навіть не знаю, що сказати. Те, що вдалося зробити, і те, як публіка зустріла нас – це було просто неймовірно. Там усюди були українські прапори, і навіть усі трибуни були заповнені українськими прапорами. Це було просто неймовірно бачити. Дуже приємно катати на таку публіку, – сказав Кирило.

За словами Марсака, він з тренерами не очікував покращити найкращий результат сезону на десять балів.

Зараз дивляться

– Таких оцінок насправді ні. Ми очікували покращити Season Best на 1-2 бали – ніяк не на 10. Але ми дуже раді, що вдалося покращити настільки, – додав він.

Фігурист зазначив, що на тренуваннях вже катали шматочками довільну програму, і всі стрибки виглядали дуже стабільно. Він висловив сподівання, що у довільній програмі все так само вийде.

За підсумками короткої програми Олімпійських ігор-2026 Кирило Марсак посів 11 місце. Цей результат є найкращим для України з 1998 року, коли у короткій програмі восьмим ставав Дмитро Дмитренко.

Чоловіча довільна програма на Олімпійських іграх-2026 відбудеться у п’ятницю, 13 лютого, о 20:00 за київським часом.

З детальним розкладом змагань на Олімпійських іграх-2026 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.