На Олимпийских играх-2026 украинскому шорт-трекисту Олегу Гандею запретили соревноваться в своей экипировке. Спортсмену запретили выступать в своем шлеме из-за слов поэтессы Лины Костенко.

Об этом он рассказал в комментарии Суспільне Спорт.

Гандею запретили соревноваться в его шлеме

26-летний Олег Гандей рассказал, что ему пришлось изменить свою привычную экипировку. По его словам, ему запретили выступать в своем шлеме, на котором были нанесены слова украинской писательницы Лины Костенко, потому что их восприняли как “политический лозунг”.

– У меня есть надпись на шлеме Лины Костенко: Там, где героизм, там нет окончательного поражения. Запретили, сказали, что это политический лозунг, что это о войне, это нельзя. Я им перевел слово в слово – нет, это политический лозунг. Это просто мотивационные слова для меня, для моей команды и страны. Почему нет? Нельзя, это политически и это пропаганда, – рассказал Олег.

Гандею сообщили о запрете шлема за несколько дней до старта Олимпиады-2026.

– Перед каждой Олимпиадой у нас есть проверка технического состояния, чтобы не было рекламы или каких-то наклеек на шлеме. И это было буквально где-то пять дней назад, четыре, возможно. Они проверяли мой шлем: с одной стороны был написан, возможно, политический слоган, я согласен, а с другой – слова Лины Костенко. То есть почему им это не понравилось – не знаю.

Там не о войне, не о политике. Там просто о словах, которые она написала в книге о героях Крут. Это известное противостояние против большевиков. Почему нельзя сейчас? Это было 100 лет назад. Человека, слова которого я уважаю, за которым слежу, где нет ни одного намека на войну. Нельзя. Я пытался спорить – мне дали понять, что лучше этого не делать, – добавил спортсмен.

В то же время Гандей сказал, что запрет получил не от Международного олимпийского комитета, а от Союза конькобежцев (ISU). Украина не имеет представителя в организации, что затрудняет коммуникацию по спорным вопросам.

На Олимпиаде Гандей стал третьим украинским атлетом, которому запретили выступать в собственном шлеме после фристайлистки Екатерины Коцар, шлем которой забанили из-за надписи Be brave like Ukrainian, и скелетониста Владислава Гераскевича.

