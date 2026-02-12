На Олімпійських іграх-2026 заборонили українському шорттрекісту Олегу Гандею змагатися у своєму екіпіруванні. Спортсмену заборонили виступати у своєму шоломі через слова поетки Ліни Костенко.

Про це він розповів у коментарі Суспільне Спорт.

Гандею заборонили змагатися у його шоломі

26-річний Олег Гандей розповів, що йому довелося змінити своє звичне екіпірування. За його словами, йому заборонили виступати у своєму шоломі, де були нанесені слова української письменниці Ліни Костенко, бо їх сприйняли як “політичне гасло”.

Зараз дивляться

– У мене є напис на шоломі Ліни Костенко: Там, де героїзм, там немає остаточної поразки. Заборонили, сказали, що це політичне гасло, що це про війну, це не можна. Я їм переклав слово у слово – ні, це політичне гасло. Це просто мотиваційні слова для мене, для моєї команди та країни. Чому ні? Не можна, це політично і це пропаганда, – розповів Олег.

Гандею повідомили про заборону шолому за кілька днів до старту Олімпіади-2026.

– Перед кожною Олімпіадою у нас є перевірка технічного стану, щоб не було реклами чи якихось наліпок на шоломі. І це було буквально десь п’ять днів тому, чотири, можливо. Вони перевіряли мій шолом: з одного боку було написано, можливо, політичний слоган, я згоден, а з іншого – слова Ліни Костенко. Тобто чому їм це не сподобалося – не знаю.

Там не про війну, не про політику. Там просто про слова, які вона написала у книжці про героїв Крут. Це відоме було протистояння проти більшовиків. Чому не можна зараз? Це було 100 років тому. Людини, слова якої я поважаю, за якою стежу, де немає жодного натяку на війну. Не можна. Я намагався сперечатися – мені дали зрозуміти, що краще цього не робити, – додав спортсмен.

Водночас Гандей сказав, що заборону отримав не від Міжнародного олімпійського комітету, а від Союзу ковзанярів (ISU). Україна не має представника в організації, що ускладнює комунікацію зі спірних питань.

На Олімпіаді Гандей став третім українським атлетом, якому заборонили виступати у власному шоломі після фристайлістки Катерини Коцар, шолом якої забанили через напис Be brave like Ukrainian, та скелетоніста Владислава Гераскевича.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.