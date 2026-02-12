Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, которого отстранили от выступлений на Олимпийских играх из-за использования “шлема памяти”, поделился подробностями разговора с президентом МОК Кирсти Ковентри.

Разговор Гераскевича с президентом МОК: что известно

Владислав рассказал, что он обратил внимание Кирсти Ковентри на большое количество российских флагов на трибунах Олимпиады и на символику России на шлеме итальянского сноубордиста Роланда Фишналлера.

— Я сказал ей, что на этих Олимпийских играх мы видели много российских флагов на трибунах — болельщики активно их используют. Также мы видели российский флаг на шлеме одного из спортсменов на арене. Я сказал ей, что вынужден следить и за российскими СМИ. И я увидел, что они сделали новость о российских флагах и были очень благодарны за это. Они заявляли, что рады снова видеть российский флаг на Олимпиаде, — подчеркнул Гераскевич во время пресс-конференции в Генеральном консульстве Украины в Милане, передает Суспільне.

Он подчеркнул, что использование российской символики является нарушением правил МОК. При этом ни спортсмен, ни зрители не получили никаких наказаний за появление флагов страны-агрессора.

— Я сказал ей, что если к этому спортсмену и к российским флагам относятся таким образом, а с другой стороны есть я, и ко мне пытаются применить правила так, что это может выглядеть несправедливым, то, по моему мнению, это играет на руку российской пропаганде, — отметил Гераскевич.

Владислав добавил, что не стремился раздувать скандал вокруг “шлема памяти”.

— Я сказал ей, что очень хорошим способом завершить этот скандал было бы то, что я предложил ранее сегодня. И я верю, что это правильный путь, — подытожил спортсмен.

Напомним, 12 февраля МОК дисквалифицировал Владислава Гераскевича перед первым заездом на Олимпийских играх-2026.

Причина дисквалификации — использование “шлема памяти”, на котором были изображены портреты погибших из-за развязанной РФ войны украинских спортсменов.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на дисквалификацию украинского спортсмена и наградил Владислава Гераскевича Орденом Свободы.

Гераскевич подал апелляцию в CAS по ускоренной процедуре, предусмотренной на время Олимпийских игр. Рассмотрение дела состоится 13 февраля в 9:00 по миланскому времени.

