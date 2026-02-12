Український скелетоніст Владислав Гераскевич, якого відсторонили від виступів на Олімпійських іграх через використання “шолома пам’яті”, поділився деталями розмови з президенткою МОК Кірсті Ковентрі.

Розмова Гераскевича з президенткою МОК: що відомо

Владислав розповів, що він звернув увагу Кірсті Ковентрі на велику кількість російських прапорів на трибунах Олімпіади та на символіку Росії на шоломі італійського сноубордиста Роланда Фішналлера.

– Я сказав їй, що на цих Олімпійських іграх ми бачили багато російських прапорів на трибунах – вболівальники активно їх використовують. Також ми бачили російський прапор на шоломі одного зі спортсменів на арені. Я сказав їй, що змушений стежити й за російськими медіа. І я побачив, що вони зробили новину про російські прапори й були дуже вдячні за це. Вони заявляли, що раді знову бачити російський прапор на Олімпіаді, – наголосив Гераскевич під час пресконференції в Генеральному консульстві України в Мілані, передає Суспільне.

Він наголосив, що використання російської символіки є порушенням правил МОК. При цьому ані спортсмен, ані глядачі не отримали жодних покарань за появу прапорів країни-агресора.

– Я сказав їй, що коли до цього спортсмена та до російських прапорів ставляться таким чином, а з іншого боку є я, і щодо мене намагаються застосувати правила так, що це може виглядати несправедливим, то, на мою думку, це грає на руку російській пропаганді, – зазначив Гераскевич.

Владислав додав, що не прагнув роздмухувати скандал навколо “шолома пам’яті”.

– Я сказав їй, що дуже гарним способом завершити цей скандал було б те, що я запропонував раніше сьогодні. І я вірю, що це правильний шлях, – підсумував спортсмен.

Нагадаємо, 12 лютого МОК дискваліфікував Владислава Гераскевича перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026.

Причина дискваліфікації – використання “шолома пам’яті”, на якому були зображені портрети загиблих через розв’язану РФ війну українських спортсменів.

Президент Володимир Зеленський відреагував на дискваліфікацію українського спортсмена та нагородив Владислава Гераскевича Орденом Свободи.

Гераскевич подав апеляцію до CAS за прискореною процедурою, передбаченою на час Олімпійських ігор. Розгляд справи відбудеться 13 лютого о 9:00 за міланським часом.

