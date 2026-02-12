Украинский скелетонист Владислав Гераскевич был дисквалифицирован перед первым заездом на Олимпийских играх-2026.

Об этом сообщил спортсмен в комментарии Суспільне Спорт.

Гераскевич дисквалифицирован на Олимпиаде-2026

27-летний Гераскевич должен был выйти на старт первого заезда в «шлеме памяти», но старт состоялся без его участия.

Накануне МОК запретил Гераскевичу соревноваться в «шлеме памяти» на зимних Олимпийских играх. За это украинцу грозила дисквалификация.

О своем решении о дисквалификации Международный олимпийский комитет сообщил на официальном сайте. Там отметили, что Владислав не допущен к участию в Олимпиаде в Милане-Кортини после отказа следовать рекомендациям МОК по самовыражению спортсменов.

– Такое решение было принято после того, как он отказался соблюдать Руководящие принципы МОК относительно самовыражения спортсменов. Оно было принято жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на основании того, что шлем, который он намеревался надеть, не соответствовал правилам, – говорится в заявлении.

На сайте соревнований возле имени Владислава Гераскевича уже есть отметка, что он дисквалифицирован.

Также в МОК отметили, что Гераскевич утром встретился с президентом комитета Кирсти Ковентри, но консенсус достигнут не был.

Там добавили, что Гераскевичу разрешили демонстрировать шлем во время всех тренировочных заездов и предложили показать его сразу после соревнований в микс-зоне или выйти на старт в черной повязке. МОК подчеркнул, что дело не в месседже, который хотел показать Гераскевич, а в месте.

Что предшествовало

На первых тренировках на Олимпийских играх скелетонист Владислав Гераскевич появился в шлеме, на котором изображены фотографии погибших спортсменов в результате войны, развязанной в Украине Россией.

Позже спортсмен сообщил, что МОК не разрешил ему тренироваться и соревноваться на Играх-2026 в шлеме с этим дизайном.

Тогда НОК направил в МОК обращение с просьбой разрешить использование “шлема памяти” скелетонистом.

НОК подчеркнул, что изображение на шлеме полностью соответствует требованиям безопасности и правилам МОК, не содержит рекламы, политических лозунгов или дискриминационных элементов.

На этот запрос МОК ответил отказом, предложив использовать черную повязку или ленту без персонализации.

