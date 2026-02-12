За мужество и патриотизм: Зеленский наградил Гераскевича орденом Свободы
- Президент наградил скелетониста Владислава Гераскевича орденом Свободы за мужество и отстаивание идеалов демократии после его дисквалификации на Олимпиаде-2026.
- Государственную награду он получил за принципиальную позицию по поводу чествования памяти погибших в войне спортсменов, которую МОК расценил как "нарушение правил".
Президент Украины Владимир Зеленский наградил скелетониста Владислава Гераскевича орденом Свободы после того, как его дисквалифицировали от участия в зимних Олимпийских играх-2026 из-за шлема с погибшими в результате войны России украинскими атлетами.
Об этом говорится в указе президента Украины №119/2026, обнародованном на официальном сайте главы государства.
Зеленский наградил Гераскевича орденом Свободы
– За самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей постановляю: наградить орденом Свободы Гераскевича Владислава Михайловича – члена национальной олимпийской команды Украины, скелетониста, – говорится в документе.
Отмечается, что указ президента опубликован 12 февраля 2026 года.
Ранее украинского скелетониста Владислава Гераскевича отстранили от участия в зимних Олимпийских играх-2026 из-за дизайна его шлема, на котором были изображены атлеты, погибшие в результате российской агрессии.
Международный олимпийский комитет отозвал аккредитацию спортсмена, что вызвало резкую критику со стороны Украины и международных партнеров, которые назвали поступок скелетониста проявлением национального достоинства.