Федерер стал седьмым спортсменом-миллиардером в мире

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, швейцарский теннисист Роджер Федерер стал седьмым спортсменом-миллиардером в истории.

Состояние швейцарской звезды, завершившей карьеру в 2022 году, оценивается в $1,1 млрд, что обусловлено его миноритарной долей в швейцарском бренде обуви и одежды On.

Заработав за свою игровую карьеру около $1 млрд в сфере внекорабной деятельности, Федерер оставался самым высокооплачиваемым игроком в теннисе на протяжении 16 лет подряд, несмотря на то, что получил меньше призовых, чем его соперники Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

В 2020 году он заработал $106,3 млн до вычета налогов — больше, чем любой другой спортсмен в мире.

Федерер стал вторым миллиардером в мире тенниса после румынского игрока Иона Цириака, который выиграл Открытый чемпионат Франции 1970 года в мужском парном разряде и начал инвестировать после этого.

В списке также значатся звезды баскетбола Майкл Джордан, Меджик Джонсон и Леброн Джеймс, а также Джуниор Бриджмен — шестой игрок Милуоки Бакс.

Тайгер Вудс замыкает список и присоединяется к Джеймсу, это единственные игроки, которые стали миллиардерами, продолжая выступать в своих видах спорта.

Журнал Forbes назвал Карлоса Алькараса самым высокооплачиваемым действующим теннисистом за последние 12 месяцев второй год подряд, который заработал $48,3 млн. Больше за один год зарабатывали только Федерер, Джокович и Наоми Осака.

Всего 10 самых высокооплачиваемых людей заработали $285 млн, что на 16% больше, чем в прошлом году, но все еще значительно меньше рекордных $343 млн, зафиксированных в 2020-м.

Источник : CNN

