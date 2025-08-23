Федерер став сьомим спортсменом-мільярдером у світі

Колишня перша ракетка світу в одиничному розряді, швейцарський тенісист Роджер Федерер став сьомим спортсменом-мільярдером в історії.

Сьомий спортсмен-мільярдер в історії

Статки швейцарської зірки, яка завершила кар’єру у 2022 році, оцінюються в $1,1 млрд, що обумовлено його міноритарною часткою у швейцарському бренді взуття та одягу On.

Заробивши за свою ігрову кар’єру близько $1 млрд у сфері позакорабельної діяльності, Федерер залишався найвисокооплачуванішим гравцем у тенісі протягом 16 років поспіль, попри те, що мав менше призових, ніж його суперники Новак Джокович і Рафаель Надаль.

У 2020 році він заробив $106,3 млн до вирахування податків – більше, ніж будь-який інший спортсмен у світі.

Федерер став другим мільярдером у світі тенісу після румунського гравця Іона Циріака, який виграв Відкритий чемпіонат Франції 1970 року в чоловічому парному розряді та почав інвестувати після цього.

У списку також значаться зірки баскетболу Майкл Джордан, Меджик Джонсон і Леброн Джеймс, а також Джуніор Бріджмен – шостий гравець Мілуокі Бакс.

Тайгер Вудс замикає список і приєднується до Джеймса, це єдині гравці, які стали мільярдерами, продовжуючи виступати у своїх видах спорту.

Журнал Forbes назвав Карлоса Алькараса найвисокооплачуванішим чинним тенісистом за останні 12 місяців другий рік поспіль, який заробив $48,3 млн. Більше за один рік заробляли тільки Федерер, Джокович і Наомі Осака.

Загалом 10 найбільш високооплачуваних людей заробили $285 млн, що на 16% більше, ніж торік, але все ще значно менше від рекордних $343 млн, зафіксованих у 2020-му.

Джерело : CNN

