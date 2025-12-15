Еще одна теннисистка из РФ сменила гражданство: это уже пятый случай за год
- В рейтинге WTA возле имени 22-летней Полины Кудерметовой появился флаг Узбекистана, сама теннисистка смену гражданства не комментирует.
- Кудерметова – сестра Вероники Кудерметовой, а ее наивысшее место в рейтинге WTA – 54-я позиция без единого титула.
Российская теннисистка Полина Кудерметова сменила гражданство и будет представлять Узбекистан. Она стала третьей теннисисткой из РФ и пятой за год, кто сменил спортивное гражданство.
Об изменении гражданства сообщает официальный сайт WTA.
Кудерметова сменила гражданство
В обновленном рейтинге WTA возле фамилии 22-летней Полины Кудерметовой изображен флаг Узбекистана.
Сама спортсменка пока не комментировала смену гражданства.
Полина Кудерметова является сестрой 30-й ракетки мира Вероники Кудерметовой, которая побеждала в парном разряде Уимблдона в 2025 году.
За карьеру Полина пока не завоевала ни одного трофея, а самой высокой строчкой рейтинга, на которую она поднималась, была 54-я позиция.
С начала 2025 года гражданство РФ также сменили еще четыре теннисистки: Дарья Касаткина перешла под флаг Австралии, Анастасия Потапова представляет Австрию, а Камилла Рахимова и Мария Тимофеева – Узбекистан.