Российская теннисистка Полина Кудерметова сменила гражданство и будет представлять Узбекистан. Она стала третьей теннисисткой из РФ и пятой за год, кто сменил спортивное гражданство.

Об изменении гражданства сообщает официальный сайт WTA.

Кудерметова сменила гражданство

В обновленном рейтинге WTA возле фамилии 22-летней Полины Кудерметовой изображен флаг Узбекистана.

Сама спортсменка пока не комментировала смену гражданства.

Полина Кудерметова является сестрой 30-й ракетки мира Вероники Кудерметовой, которая побеждала в парном разряде Уимблдона в 2025 году.

За карьеру Полина пока не завоевала ни одного трофея, а самой высокой строчкой рейтинга, на которую она поднималась, была 54-я позиция.

С начала 2025 года гражданство РФ также сменили еще четыре теннисистки: Дарья Касаткина перешла под флаг Австралии, Анастасия Потапова представляет Австрию, а Камилла Рахимова и Мария Тимофеева – Узбекистан.

