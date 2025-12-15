Украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала победу в финале турнира WTA 125 во французском Лиможе, одолев хозяйку корта Эльзу Жакемо.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 38 минут, а сама игра завершилась победой Калининой со счетом 6:3, 4:6, 7:5

Калинина выиграла турнир WTA 125 в Лиможе

Для Ангелины турнир в Лиможе стал первым за последние полгода, с тех пор как она снялась с Уимблдона.

На пути к полуфиналу Ангелина одержала четыре победы, в том числе над представительницами первой сотни рейтинга. Выход в этот финал стал для теннисистки первым за последние 2,5 года.

В первой партии встречи против Жакемо украинка с двумя брейками уверенно закрыла первую партию 6:3, однако проиграла второй сет со счетом 4:6.

В решающем сете украинка проигрывала 3:5, но, когда француженка подавала на матч, Калинина сделала брейк и сократила отставание. В итоге украинка взяла еще три гейма подряд и одержала победу.

– После шестимесячного перерыва я просто благодарна за то, что могу выйти на корт, что я здорова и могу сыграть пять матчей. Потому что когда я приехала сюда, я даже не представляла, как все будет, смогу ли я сыграть матч, – сказала она после матча, передает Le Populare du Centre.

Таким образом, Ангелина завоевала второй титул на уровне WTA. Последний раз она триумфировала три года назад, когда также победила в Лиможе.

