Російська тенісистка Поліна Кудерметова змінила громадянство та представлятиме Узбекистан. Вона стала третьою тенісисткою із РФ та п’ятою за рік, хто змінив спортивне громадянство.

Про зміну громадянства повідомляє офіційний сайт WTA.

Кудерметова змінила громадянство

В оновленому рейтингу WTA біля прізвища 22-річної Поліни Кудерметової зображено прапор Узбекистану.

Сама спортсменка поки не коментувала зміну громадянства.

Поліна Кудерметова є сестрою 30-ї ракетки світу Вероніки Кудерметової, яка перемагала у парному розряді Вімблддону у 2025 році.

За кар’єру Поліна поки не здобула жодного трофею, а найвищою сходинкою рейтингу, на яку вона піднімалася, була 54-та позиція.

З початку 2025 року громадянство РФ також змінили ще чотири тенісистки: Дар’я Касаткіна перейшла під прапор Австралії, Анастасія Потапова представляє Австрію, а Камілла Рахімова та Марія Тимофєєва – Узбекистан.

