Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о своих ощущениях перед предстоящим матчем женской сборной Украины по теннису в Кубке Билли Джин Кинг.

В интервью Setanta Sports теннисистка отметила, что выступать за свою страну для неё — самое главное.

Свитолина о выступлениях за сборную Украины

– Каждый год он разный, но ничего не меняется – для меня это всегда невероятные ощущения, которые я получаю. Букет разных эмоций. Главное – это то, что ты играешь за свою страну. Когда ты выходишь и у тебя сзади написано Украина – это мурашки по коже. Для меня это самое главное в моей карьере – играть за сборную или играть на Олимпиаде.

Я всегда стараюсь подойти к этому и быть в своей лучшей форме. Конечно, не всегда это возможно, потому что есть много других турниров. Но для меня это, пожалуй, самый главный турнир из всех, – сказала Свитолина.

Соперницами украинок станет сборная Польши, однако в составе будет отсутствовать Ига Швенец. Четвертая ракетка мира сообщила, что это было вынужденное решение, ведь она переживает сложный период в профессиональной и личной жизни.

– Команда такая, какая есть, мы не можем не учитывать, что они играют дома, они будут подстраивать покрытие под себя. Будет тяжелый матч. Я думаю, что первый день очень эмоционально тяжелый, максимально нервный. Было бы хорошо его хорошо начать, а дальше уже будем полагаться на опыт, – сказала Элина.

Свитолина добавила, что у неё, у Марты Костюк и сестёр Киченок есть опыт, и все они знают, чего ожидать, когда отправляются на Кубок Билли Джин Кинг. По словам Элины, «будет нервно, но мы к этому готовы».

Матч квалификации Польша – Украина состоится 10-11 апреля 2026 года в польском городе Гливице на грунте.

Напомним, в прошлом году украинки также встречались с польками в квалификации и выиграли этот матч со счетом 3:0. В финальной части Кубка Билли Джин Кинг сборная Украины заняла пятое место.

