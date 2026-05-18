Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на седьмую строчку, прогресс Ястремской
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг теннисисток по состоянию на 18 мая 2026 года.
Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет казашка Елена Рыбакина, а третьей – полька Ига Свентек.
В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся семь украинок.
Рейтинг WTA – на каких местах украинки
Первой ракеткой Украины по-прежнему остается Элина Свитолина, которая поднялась на три позиции после победы на турнире WTA 1000 в Риме. Теперь она занимает седьмое место.
Не изменилась позиция Марты Костюк, которая пропустила турнир серии 1000 в Италии.
Поднялась в рейтинге Даяна Ястремская после победы на турнире WTA 125 в Парме.
Также улучшились позиции Юлии Стародубцевой, Александры Олейниковой и Ангелины Калининой.
- 7. (10). Элина Свитолина – 4 315 очков;
- 15. (15). Марта Костюк – 2 387 очков;
- 45. (52). Даяна Ястремская – 1 246 очков;
- 54. (57) Юлия Стародубцева – 1 078 очков;
- 66. (68). Александра Олейникова – 970 очков;
- 84. (93). Ангелина Калинина – 873 очка;
- 95. (95). Дарья Снигур – 839 очков;
- 142. (152) Вероника Подрез – 530 очков.
Рейтинг WTA от 18 мая 2026 года
В первой десятке обновленного рейтинга WTA произошло три изменения: Элина Свитолина поднялась на седьмую строчку, а «нейтральная» Мирра Андреева опустилась на восьмую.
Из первой десятки выпала итальянка Жасмин Паолини – вместо нее туда поднялась чешка Каролина Мухова.
- (1). Арина Соболенко – 9 960 очков;
- (2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 8 705 очков;
- (3). Ига Свёнтек (Польша) – 7 273 очка;
- (4). Коко Гофф (США) – 6 749 очков;
- (5). Джессика Пегула (США) – 6 286 очков;
- (6). Аманда Анисимова (США) – 5 958 очков;
- (10). Элина Свитолина (Украина) – 4 315 очков;
- (7). Мирра Андреева – 4 181 очко;
- (9). Виктория Мбоко (Канада) – 3 395 очков;
- (11) Каролина Мухова (Чехия) – 3 318 очков.
На этой неделе стартует квалификация Ролан Гаррос. Также состоятся турнир WTA 500 в Страсбурге и турнир WTA 125 в Рабате.