Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг теннисисток по состоянию на 18 мая 2026 года.

Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет казашка Елена Рыбакина, а третьей – полька Ига Свентек.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся семь украинок.

Рейтинг WTA – на каких местах украинки

Первой ракеткой Украины по-прежнему остается Элина Свитолина, которая поднялась на три позиции после победы на турнире WTA 1000 в Риме. Теперь она занимает седьмое место.

Не изменилась позиция Марты Костюк, которая пропустила турнир серии 1000 в Италии.

Поднялась в рейтинге Даяна Ястремская после победы на турнире WTA 125 в Парме.

Также улучшились позиции Юлии Стародубцевой, Александры Олейниковой и Ангелины Калининой.

7. (10). Элина Свитолина – 4 315 очков;

15. (15). Марта Костюк – 2 387 очков;

45. (52). Даяна Ястремская – 1 246 очков;

54. (57) Юлия Стародубцева – 1 078 очков;

66. (68). Александра Олейникова – 970 очков;

84. (93). Ангелина Калинина – 873 очка;

95. (95). Дарья Снигур – 839 очков;

142. (152) Вероника Подрез – 530 очков.

Рейтинг WTA от 18 мая 2026 года

В первой десятке обновленного рейтинга WTA произошло три изменения: Элина Свитолина поднялась на седьмую строчку, а «нейтральная» Мирра Андреева опустилась на восьмую.

Из первой десятки выпала итальянка Жасмин Паолини – вместо нее туда поднялась чешка Каролина Мухова.

(1). Арина Соболенко – 9 960 очков; (2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 8 705 очков; (3). Ига Свёнтек (Польша) – 7 273 очка; (4). Коко Гофф (США) – 6 749 очков; (5). Джессика Пегула (США) – 6 286 очков; (6). Аманда Анисимова (США) – 5 958 очков; (10). Элина Свитолина (Украина) – 4 315 очков; (7). Мирра Андреева – 4 181 очко; (9). Виктория Мбоко (Канада) – 3 395 очков; (11) Каролина Мухова (Чехия) – 3 318 очков.

На этой неделе стартует квалификация Ролан Гаррос. Также состоятся турнир WTA 500 в Страсбурге и турнир WTA 125 в Рабате.

