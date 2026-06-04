Украинская теннисистка Марта Костюк выбыла из Ролана Гарроса-2026. В полуфинальном поединке она уступиле “нейтральной” соперницу Мирри Андреевой, завершив встречу в двух сетах со счетом 1:6, 3:6.

Как Костюк выбыла из полуфинала Ролан Гарроса

Для Марты Костюк это был дебютный полуфинал на турнирах Грендслем, в который она пробилась после напряженного трехсетового противостояния с украинской теннисисткой Элиной Светолиной.

До этого матча Костюк дважды встречалась с Андреевой на корте и в обоих случаях праздновала победу.

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Стартовый сет длился всего 34 минуты и завершился не в пользу Костюк. За всю партию украинка смогла взять всего один гейм на своей подаче, когда счет уже был 0:4 в пользу соперницы.

В решающей втором сете Андреева сразу же оторвалась вперед со счетом 3:0. Костюк смогла защитить свою подачу, уменьшив разрыв до двух геймов. Вскоре при счете 4:1 “нейтральная” соперница заработала брейкпойнт и была в шаге от того, чтобы подавать на матч, однако украинка сумела его отыграть.

В ответ Костюк перехватила инициативу и оформила свой дебютный брейк на этой встрече. При счете 2:4 она “взломала” подачу соперницы и свела отставание во втором сете к минимуму.

Андреева снова взяла подачу украинки при счете 4:3, после чего успешно подала на матч. Она реализовала свой первый же матчбол. Костюк пробила в аут, завершив поединок и свою успешную победную серию на почве.

Несмотря на то, что Костюк минимально обошла соперницу за активно выигранными мячами (15 против 14), ее подвела точность.

Марта допустила 34 непринужденных ошибок против 22 в Андреевой, а также совершила четыре двойные ошибки, тогда как точность ее первой подачи составила 51%.

2 июня Марта Костюк стала первой в истории представительницей Украины, которая пробилась в полуфинал Ролан Гаррос, после того, как одолела Элину Светолину в четвертьфинале.

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