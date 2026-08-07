Костюк победила Киз, Свитолина разгромила экс-россиянку на турнире в Торонто
- Марта Костюк впервые в карьере обыграла Мэдисон Киз и вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Торонто.
- Элина Свитолина разгромила Анастасию Потапову со счетом 6:1, 6:1, уступив сопернице всего два гейма.
Украинские теннисистки Марта Костюк и Элина Свитолина вышли в 1/8 финала турнира серии WTA 1000 в Торонто.
Костюк обыграла американку Мэдисон Киз со счетом 6:3, 6:1, а Свитолина разгромила бывшую россиянку Анастасию Потапову – 6:1, 6:1.
Костюк и Свитолина вышли в 1/8 финала в Торонто
В стартовом сете теннисистки обменивались геймами, после чего украинка совершила рывок с брейком. Марта реализовала сет-бол в девятом гейме на своей подаче.
Во втором сете Костюк разгромила Киз, сделав три брейка. В общей сложности теннисистки провели на корте 1 час 17 минут.
Костюк — Киз: видеообзор матча
Для Марты это была третья личная встреча с американкой и первая победа. Следующей соперницей Костюк станет бывшая первая ракетка мира Ига Свентек.
Соперницей Элины Свитолиной была представительница Австрии Анастасия Потапова, которой украинка нанесла разгромную победу в двух сетах. Экс-россиянке удалось взять лишь по гейму в каждом из сетов.
Оба сета закончились с одинаковым счетом 6:1, а для победы украинке хватило часа.
Свитолина — Потапова: видеообзор матча
В 1/8 финала Элина встретится с американкой Амандой Анисимовой. Украинка встречалась с ней пять раз, одержав четыре победы при одном поражении.