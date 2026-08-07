Украинские теннисистки Марта Костюк и Элина Свитолина вышли в 1/8 финала турнира серии WTA 1000 в Торонто.

Костюк обыграла американку Мэдисон Киз со счетом 6:3, 6:1, а Свитолина разгромила бывшую россиянку Анастасию Потапову – 6:1, 6:1.

Костюк и Свитолина вышли в 1/8 финала в Торонто

В стартовом сете теннисистки обменивались геймами, после чего украинка совершила рывок с брейком. Марта реализовала сет-бол в девятом гейме на своей подаче.

Сейчас смотрят

Во втором сете Костюк разгромила Киз, сделав три брейка. В общей сложности теннисистки провели на корте 1 час 17 минут.

Костюк — Киз: видеообзор матча

Для Марты это была третья личная встреча с американкой и первая победа. Следующей соперницей Костюк станет бывшая первая ракетка мира Ига Свентек.

Соперницей Элины Свитолиной была представительница Австрии Анастасия Потапова, которой украинка нанесла разгромную победу в двух сетах. Экс-россиянке удалось взять лишь по гейму в каждом из сетов.

Оба сета закончились с одинаковым счетом 6:1, а для победы украинке хватило часа.

Свитолина — Потапова: видеообзор матча

В 1/8 финала Элина встретится с американкой Амандой Анисимовой. Украинка встречалась с ней пять раз, одержав четыре победы при одном поражении.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.