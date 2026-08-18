Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет в смешанном парном разряде на US Open-2026 вместе со своим мужем, Гаэлем Монфисом.

Организаторы предоставили Свитолиной и Монфису уайлд-кард.

Свитолина и Монфис сыграют в миксте на US Open-2026

Свитолина и Монфис заявились на турнир в начале августа. Участников звездных соревнований отбирали по суммарному рейтингу пар в одиночном разряде.

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Однако, поскольку Монфис находится вне топ-300, Элина и Гаэль могли рассчитывать только на квалификацию или уайлд-кард.

В итоге организаторы US Open подтвердили, что предоставили Свитолиной и Монфису прямую путевку в основную сетку соревнований. Они стали пятым дуэтом, получившим уайлд-кард.

Уайлд-кард получат еще три тандема, а через квалификацию в основную сетку пройдут два дуэта.

В этом году в миксте на US Open-2026 выступит немало звездных теннисистов, в частности Ига Свентек, Новак Джокович, Каспер Рууд, Александр Зверев, Елена Рыбакина.

An all-star field Direct entries and wild cards are confirmed for the US Open Mixed Doubles Championship presented by Vital Proteins. pic.twitter.com/KHAINMkPaV — US Open Tennis (@usopen) August 17, 2026

Победитель соревнований в смешанном разряде получит призовые в размере одного миллиона долларов.

Для Свитолиной это будут первые соревнования в миксте за последние восемь сезонов. В последний раз она играла в смешанном разряде в 2018 году на US Open.

Для Монфиса US Open-2026 станет последним турниром Большого шлема, так как в сезоне-2026 француз завершает профессиональную карьеру.

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