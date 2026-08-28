Семь украинских теннисисток выступят в основной сетке Открытого чемпионата США по теннису, который является последним в текущем сезоне турниром серии Grand Slam.

Накануне состоялась жеребьевка, по итогам которой определилась сетка соревнований.

Две украинки — Элина Свитолина и Марта Костюк – были сеяными, поскольку входят в число 32 лучших теннисисток по рейтингу. Элина получила девятый номер посева, а Марта – 11-й.

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Элина Свитолина (9) — Солана Сьерра (Аргентина);

Марта Костюк (11) — участница квалификации;

Дарья Снигур — Диана Шнайдер (15, “нейтральная”);

Александра Олейникова – Риз Брентмайер (США);

Ангелина Калинина – участница квалификации;

Юлия Стародубцева – Элла Зайдель (Германия);

Даяна Ястремская – участница квалификации.

Матчи основной сетки женского одиночного турнира пройдут с 30 августа по 12 сентября.

Победителями одиночного разряда в 2025 году стали испанец Карлос Алькарас и “нейтральная” Арина Соболенко.

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