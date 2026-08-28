Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
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US Open-2026: Свитолина, Костюк и еще пять украинок узнали соперниц в первом круге
Главное
- Семь украинских теннисисток выступят в основной сетке US Open-2026, среди них две сеяные – Свитолина и Костюк.
- Элина Свитолина в первом раунде встретится с аргентинкой Соланой Сьеррой, а Марта Костюк – с участницей квалификации.
Семь украинских теннисисток выступят в основной сетке Открытого чемпионата США по теннису, который является последним в текущем сезоне турниром серии Grand Slam.
Накануне состоялась жеребьевка, по итогам которой определилась сетка соревнований.
Две украинки — Элина Свитолина и Марта Костюк – были сеяными, поскольку входят в число 32 лучших теннисисток по рейтингу. Элина получила девятый номер посева, а Марта – 11-й.
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US Open-2026: результаты жеребьевки для украинок
- Элина Свитолина (9) — Солана Сьерра (Аргентина);
- Марта Костюк (11) — участница квалификации;
- Дарья Снигур — Диана Шнайдер (15, “нейтральная”);
- Александра Олейникова – Риз Брентмайер (США);
- Ангелина Калинина – участница квалификации;
- Юлия Стародубцева – Элла Зайдель (Германия);
- Даяна Ястремская – участница квалификации.
Матчи основной сетки женского одиночного турнира пройдут с 30 августа по 12 сентября.
Победителями одиночного разряда в 2025 году стали испанец Карлос Алькарас и “нейтральная” Арина Соболенко.
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