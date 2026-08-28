Семь украинских теннисисток выступят в основной сетке Открытого чемпионата США по теннису, который является последним в текущем сезоне турниром серии Grand Slam.

Накануне состоялась жеребьевка, по итогам которой определилась сетка соревнований.

Две украинки — Элина Свитолина и Марта Костюк – были сеяными, поскольку входят в число 32 лучших теннисисток по рейтингу. Элина получила девятый номер посева, а Марта – 11-й.

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  • Элина Свитолина (9) — Солана Сьерра (Аргентина);
  • Марта Костюк (11) — участница квалификации;
  • Дарья Снигур — Диана Шнайдер (15, “нейтральная”);
  • Александра Олейникова – Риз Брентмайер (США);
  • Ангелина Калинина – участница квалификации;
  • Юлия Стародубцева – Элла Зайдель (Германия);
  • Даяна Ястремская – участница квалификации.

Матчи основной сетки женского одиночного турнира пройдут с 30 августа по 12 сентября.

Победителями одиночного разряда в 2025 году стали испанец Карлос Алькарас и “нейтральная” Арина Соболенко.

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