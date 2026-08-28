Семеро українських тенісисток виступлять в основній сітці Відкритого чемпіонату США з тенісу, який є останнім у поточному сезоні турніром серії Grand Slam.

Напередодні відбулося жеребкування, за підсумками якого визначилася сітка змагань.

Дві українки – Еліна Світоліна та Марта Костюк були сіяними, адже входять до 32 найкращих тенісисток за рейтингом. Еліна отримала дев’ятий номер посіву, а Марта – під 11-м.

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Еліна Світоліна (9) – Солана Сіерра (Аргентина);

Марта Костюк (11) – кваліфаєрка;

Дарія Снігур – Діана Шнайдер (15, “нейтральна”);

Олександра Олійникова – Різ Брентмаєр (США);

Ангеліна Калініна – кваліфаєрка;

Юлія Стародубцева – Елла Зайдель (Німеччина);

Даяна Ястремська – кваліфаєрка.

Матчі основної сітки жіночого одиночного турніру відбудуться з 30 серпня до 12 вересня.

Переможцями одиночного розряду у 2025 році стали іспанець Карлос Алькарас та “нейтральна” Аріна Соболенко.

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