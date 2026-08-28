Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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US Open-2026: Світоліна, Костюк та ще п’ять українок дізналися суперниць у першому колі
Головне
- Сім українських тенісисток зіграють в основній сітці US Open-2026, серед них дві сіяні – Світоліна та Костюк.
- Еліна Світоліна у першому колі зустрінеться з аргентинкою Соланою Сієррою, а Марта Костюк – із кваліфаєркою.
Семеро українських тенісисток виступлять в основній сітці Відкритого чемпіонату США з тенісу, який є останнім у поточному сезоні турніром серії Grand Slam.
Напередодні відбулося жеребкування, за підсумками якого визначилася сітка змагань.
Дві українки – Еліна Світоліна та Марта Костюк були сіяними, адже входять до 32 найкращих тенісисток за рейтингом. Еліна отримала дев’ятий номер посіву, а Марта – під 11-м.
Зараз дивляться
US Open-2026: результати жеребкування для українок
- Еліна Світоліна (9) – Солана Сіерра (Аргентина);
- Марта Костюк (11) – кваліфаєрка;
- Дарія Снігур – Діана Шнайдер (15, “нейтральна”);
- Олександра Олійникова – Різ Брентмаєр (США);
- Ангеліна Калініна – кваліфаєрка;
- Юлія Стародубцева – Елла Зайдель (Німеччина);
- Даяна Ястремська – кваліфаєрка.
Матчі основної сітки жіночого одиночного турніру відбудуться з 30 серпня до 12 вересня.
Переможцями одиночного розряду у 2025 році стали іспанець Карлос Алькарас та “нейтральна” Аріна Соболенко.
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