Семеро українських тенісисток виступлять в основній сітці Відкритого чемпіонату США з тенісу, який є останнім у поточному сезоні турніром серії Grand Slam.

Напередодні відбулося жеребкування, за підсумками якого визначилася сітка змагань.

Дві українки – Еліна Світоліна та Марта Костюк були сіяними, адже входять до 32 найкращих тенісисток за рейтингом. Еліна отримала дев’ятий номер посіву, а Марта – під 11-м.

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US Open-2026: результати жеребкування для українок

  • Еліна Світоліна (9) – Солана Сіерра (Аргентина);
  • Марта Костюк (11) – кваліфаєрка;
  • Дарія Снігур – Діана Шнайдер (15, “нейтральна”);
  • Олександра Олійникова – Різ Брентмаєр (США);
  • Ангеліна Калініна – кваліфаєрка;
  • Юлія Стародубцева – Елла Зайдель (Німеччина);
  • Даяна Ястремська – кваліфаєрка.

Матчі основної сітки жіночого одиночного турніру відбудуться з 30 серпня до 12 вересня.

Переможцями одиночного розряду у 2025 році стали іспанець Карлос Алькарас та “нейтральна” Аріна Соболенко.

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