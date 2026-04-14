Сборная Украины по теннису впервые вошла в топ-3 рейтинга Кубка Билли Джин Кинг
Женская сборная Украины по теннису вошла в топ-3 рейтинга Кубка Билли Джин Кинг после выхода в финальную часть турнира 2026 года.
Об этом сообщается на официальном сайте Кубка Билли Джин Кинг.
Сборная Украины по теннису поднялась в рейтинге
Украинки во второй раз в истории вышли в финальную часть соревнований. В квалификации украинки обыграли сборную Польши в четырех матчах со счетом 4:0.
В одиночном разряде победы одержали Элина Свитолина, Марта Костюк и Александра Олейникова, а в парном – Надежда и Людмила Киченок.
В целом, в рейтинге сине-желтые поднялись на пять позиций, а третья строчка является новым национальным рекордом команды.
Впереди в рейтинге только две сборные – действующие чемпионки Италия, а также Великобритания.
Рейтинг Кубка Билли Джин Кинг
В 2026 году в финальной части Кубка Билли Джин Кинг сыграют следующие сборные: Китай (в статусе страны-хозяйки), Италия (действующий чемпион), Украина, Великобритания, Испания, Бельгия, Чехия и Казахстан.
В 2025 году Украина после выхода в полуфинал финальной части турнира вошла в топ-5 рейтинга.
Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг состоится 22-27 сентября в китайском Шэньчжэне.