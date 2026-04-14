Женская сборная Украины по теннису вошла в топ-3 рейтинга Кубка Билли Джин Кинг после выхода в финальную часть турнира 2026 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Кубка Билли Джин Кинг.

Украинки во второй раз в истории вышли в финальную часть соревнований. В квалификации украинки обыграли сборную Польши в четырех матчах со счетом 4:0.

Сейчас смотрят

В одиночном разряде победы одержали Элина Свитолина, Марта Костюк и Александра Олейникова, а в парном – Надежда и Людмила Киченок.

В целом, в рейтинге сине-желтые поднялись на пять позиций, а третья строчка является новым национальным рекордом команды.

Впереди в рейтинге только две сборные – действующие чемпионки Италия, а также Великобритания.

В 2026 году в финальной части Кубка Билли Джин Кинг сыграют следующие сборные: Китай (в статусе страны-хозяйки), Италия (действующий чемпион), Украина, Великобритания, Испания, Бельгия, Чехия и Казахстан.

В 2025 году Украина после выхода в полуфинал финальной части турнира вошла в топ-5 рейтинга.

Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг состоится 22-27 сентября в китайском Шэньчжэне.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.