Українська тенісистка Олександра Олійникова не візьме участі у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг 2026 року.

Олійникова увійшла до попередньої заявки на фінальну частину, але напередодні заявила в коментарі виданню Sport.ua, що їй повідомили про заміну в складі.

Олійникова вибула зі складу збірної України

За словами Олійникової, про рішення замінити її у заявці вона дізналася одразу після завершення виступів на US Open. Тенісистка припустила, що це рішення може бути не пов’язане з її спортивними результатами.

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– На жаль, я не зіграю у фінальній частині КБДК. Після поразки в другому колі на US Open мені повідомили, що буде здійснена заміна. Я вважаю, що за результатами хардового сезону, північноамериканської серії, я показала себе гарно для третього номера. І в мене є певні припущення, що ця заміна має неспортивні причини, – заявила вона.

До попередньої заявки збірної України на фінальний етап Кубка Біллі Джин Кінг потрапили лідерки синьо-жовтих – Еліна Світоліна та Марта Костюк, а також Даяна Ястремська та Людмила Кіченок.

Капітаном української команди є Ілля Марченко.

Поки невідомо, хто замінить Олійникову у складі збірної на фінальну частину КБДК.

За підсумками сезону-2026, станом на 8 вересня у Live гонці WTA Світоліна йде шостою, Костюк – дев’ятою, далі на 41-й позиції Юлія Стародубцева, Олійникова – 64-та, Дар’я Снігур – 71-ша.

Зазначимо, що Олійникова дебютувала за збірну України у кваліфікації у квітні 2026 року проти Польщі. У четвертому матчі вона перемогла Лінду Клімовічову.

Останнім часом Олександра неодноразово критикувала інших українських тенісисток. Зокрема, “дісталося” Стародубцевій та Надії Кіченок, які відвідали вечірку на весіллі ексросіянки Дар’ї Касаткіної, яка виступила публічно проти війни та змінила спортивне громадянство на австралійське.

Також Олійникова критикувала Ангеліну Калініну за виступ у парі з угоркою Анною Бондар, яка не нехтувала виступами на турнірах в Росії.

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