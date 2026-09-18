Друга ракетка України Марта Костюк завершила виступи на турнірі WTA 500 у Гвадалахарі, поступившись “нейтральній” Людмилі Самсоновій.

Матч тривав 2 години та 32 хвилини та завершився поразкою Костюк у трьох сетах – 6:4, 2:6, 5:7.

Костюк завершила виступи у Гвадалахарі

Марта виступала на турнірі в статусі першої сіяної та пропускала стартове коло. Наступне коло українка подолала без боротьби, адже американка Тейлор Таунсенд знялася зі змагань через термінову операцію.

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Першу партію Костюк розпочала з програного брейку, але в четвертому геймі відновила паритет. Вирішальним став десятий гейм на подачі Самсонової, який взяла українка.

У другій партії Самсонова одразу захопила перевагу. “Нейтральна” виграла чотири гейми поспіль і повела 4:0. Костюк намагалася скоротити відставання, але відігратися не вдалося.

У середині вирішальної партії тенісистки обмінялися брейками. В 11-му геймі Самсонова оформила брейк, а в наступному геймі на своїй подачі з першого разу реалізувала матчпойнт.

Костюк – Самсонова: відеоогляд матчу

Для Костюк це була п’ята очна зустріч із Самсоновою, яка як і попередні завершилася поразкою.

Наступним турніром для Марти стане фінальна частина Кубка Біллі Джин Кінг. Наступного тижня Костюк вирушить до Шеньчженя у складі збірної України.

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