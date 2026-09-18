Костюк програла “нейтральній” Самсоновій у чвертьфіналі WTA 500 у Гвадалахарі
- Марта Костюк поступилася Людмилі Самсоновій у трьох сетах.
- Це була п’ята очна зустріч Костюк і Самсонової – українка програла російській тенісистці у всіх п’яти матчах.
Друга ракетка України Марта Костюк завершила виступи на турнірі WTA 500 у Гвадалахарі, поступившись “нейтральній” Людмилі Самсоновій.
Матч тривав 2 години та 32 хвилини та завершився поразкою Костюк у трьох сетах – 6:4, 2:6, 5:7.
Костюк завершила виступи у Гвадалахарі
Марта виступала на турнірі в статусі першої сіяної та пропускала стартове коло. Наступне коло українка подолала без боротьби, адже американка Тейлор Таунсенд знялася зі змагань через термінову операцію.
Першу партію Костюк розпочала з програного брейку, але в четвертому геймі відновила паритет. Вирішальним став десятий гейм на подачі Самсонової, який взяла українка.
У другій партії Самсонова одразу захопила перевагу. “Нейтральна” виграла чотири гейми поспіль і повела 4:0. Костюк намагалася скоротити відставання, але відігратися не вдалося.
У середині вирішальної партії тенісистки обмінялися брейками. В 11-му геймі Самсонова оформила брейк, а в наступному геймі на своїй подачі з першого разу реалізувала матчпойнт.
Костюк – Самсонова: відеоогляд матчу
Для Костюк це була п’ята очна зустріч із Самсоновою, яка як і попередні завершилася поразкою.
Наступним турніром для Марти стане фінальна частина Кубка Біллі Джин Кінг. Наступного тижня Костюк вирушить до Шеньчженя у складі збірної України.