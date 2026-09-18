Російська тенісистка Анна Блінкова змінила спортивне громадянство та виступатиме за Францію.

Про це йдеться на офіційному сайті WTA.

Росіянка Блінкова змінила громадянство

28-річна Анна Блінкова стала 16-ю російською тенісисткою, яка змінила спортивне громадянство після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Раніше саме Францію стали представляти ще три росіянки – Варвара Грачова, Ксенія Єфремова, Ярослава Барташевич.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ щодо російських та білоруських спортсменів у тенісі діють обмеження – їм дозволено змагатися лише у “нейтральному” статусі. Відтоді частина росіянок та білорусок змінили спортивне громадянство.

У сезоні-2026 Блінкова вибула в першому колі усіх турнірів серії Grand Slam, крім Вімблдону, де у другому колі її вибила українка Марта Костюк.

Наразі гравчиня є 94-ю ракеткою світу у світовому рейтингу WTA.

Серед тих росіянок, хто змінив громадянство є, зокрема Дар’я Касаткіна (Австралія), Камілла Рахімова та Поліна Кудерметова (обидві – Узбекистан), Анастасія Потапова (Австрія), Еліна Аванесян (Вірменія) та інші.

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