Украинская теннисистка Юлия Стародубцева завершила выступление на старте турнира WTA 1000 в Пекине, уступив представительнице Армении Алине Чараевой – уроженке российской Самары, которая летом сменила спортивное гражданство.

Матч Стародубцева – Чараева завершился поражением украинки в трех сетах со счетом 7:5, 5:7, 2:6.

Стародубцева — Чараева: как прошел матч

В общей сложности теннисистки провели на корте 3 часа и 14 минут, за которые Стародубцева выполнила три эйса, против одного у соперницы. Также обе теннисистки допустили по четыре двойные ошибки.

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В первом сете Стародубцева повела 3:0, но Чараева смогла отыграться и сравнять счет – 5:5. При равном счете украинка снова сделала брейк и успешно подала на сет, выиграв его 7:5.

Второй сет начался с шести брейков подряд, после чего теннисистки удерживали равновесие до счета 5:5. В двух последних геймах Чараева защитила свою подачу и сделала решающий брейк, выиграв сет 7:5.

В решающем сете Чараева сделала рывок 4:0 и, несмотря на один отыгранный гейм Стародубцевой, довела партию до победы 6:2.

Стародубцева стала третьей из шести представительниц Украины, завершивших выступления в одиночном разряде турнира в Пекине. Ранее в первом круге проиграли Ангелина Калинина и Александра Олейникова.

В то же время Даяна Ястремская и Дарья Снигур выиграли свои стартовые матчи. Первая ракетка Украины Элина Свитолина, имеющая шестой номер посева, начнет выступления со второго раунда. Марта Костюк пропускает соревнования из-за травмы.