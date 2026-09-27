Женская сборная Украины по теннису впервые в истории сыграла в финале Кубка Билли Джин Кинг. В решающем матче украинки уступили Чехии со счетом 0:2 и завершили турнир с серебряными медалями.

Финальное противостояние Украина – Чехия состоялось в воскресенье, 27 сентября, пишет Суспильне.

Украина – Чехия: результат Ангелины Калининой

Первой на корт вышла Ангелина Калинина, которая встретилась с Каролиной Муховой.

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Украинка уступила в двух сетах – 2:6, 3:6. Поединок длился 1 час 10 минут.

В первом сете Мухова сделала брейк в третьем гейме и в дальнейшем удерживала преимущество. За весь матч у Калининой не было ни одного брейк-пойнта.

Украинка не выполнила ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку. Мухова восемь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейка.

Это поражение стало первым для Калининой в матчах за национальную сборную. До этого она выиграла четыре одиночных и одну парную встречу.

Свитолина проиграла Носковой во втором матче

Во второй одиночной встрече Элина Свитолина сыграла против Линды Носковой.

Матч длился 1 час 33 минуты и завершился победой чешки – 6:3, 7:6(5).

Свитолина удачно начала встречу, первой сделала брейк и повела 3:1. Однако после этого Носкова выиграла пять геймов подряд и взяла стартовый сет.

Во втором сете у теннисисток не было ни одного брейк-пойнта, поэтому судьба сета решилась на тай-брейке.

При счете 3:3 Носкова получила преимущество и с третьего матч-пойнта завершила встречу, принеся Чехии победу в финале.

Свитолина выполнила шесть эйсов, допустила три двойные ошибки и сделала один брейк. Носкова десять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейка.

Таким образом, Чехия досрочно выиграла финальное противостояние со счетом 2:0, поэтому парный матч уже не мог повлиять на определение победителя.

Украина завоевала историческое серебро Кубка Билли Джин Кинг

Сборная Украины впервые в истории дошла до финала Кубка Билли Джин Кинг и завершила турнир с серебряными медалями.

Награды получили Ангелина Калинина, Элина Свитолина, Людмила Киченок и Екатерина Завацкая. Серебряную медаль также вручили капитану сборной Илье Марченко.

Чехия завоевала Кубок Билли Джин Кинг в двенадцатый раз в истории. Последний раз чешская команда выигрывала командный трофей в 2018 году. Больше титулов имеет только сборная США – 18.

На пути к историческому финалу Украина победила Бельгию в четвертьфинале, а в полуфинале одолела Италию. Чехия в плей-офф прошла Великобританию и Испанию.

Следующий сезон украинская сборная начнет с квалификации и вновь будет бороться за выход в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг.

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