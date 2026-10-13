Украинская теннисистка Даяна Ястремская начала выступление на турнире WTA 1000 в Ухане с победы.

В трех сетах она обыграла первую ракетку Испании Кристину Букшу со счетом 6:4, 5:7, 6:3.

Ястремская — Букша: как прошел матч

Теннисистки провели на корте 2 часа и 14 минут, за которые Ястремская сделала четыре подачи на вылет против двух эйсов у соперницы, а также допустила шесть двойных ошибок, у испанки – пять.

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В первом сете украинка стартовала с рывка, сделав брейк при счете 4:1. Украинка подавала на сет в девятом гейме, но проиграла на своей подаче. Однако в следующем гейме Даяна закрыла сет со счетом 6:4.

В начале второго сета теннисистки обменялись брейками, после чего Ястремская повела 3:2. Однако испанке удалось сравнять счет, а в 11-м гейме — сделать ключевой брейк. Букша завершила сет в следующем розыгрыше, сравняв счёт по сетам.

В третьем сете Ястремская совершила рывок 5:0, но Букше удалось сократить отставание, выиграв три гейма подряд. Однако в девятом гейме украинке удалось закрыть матч на своей подаче.

Таким образом, Даяна Ястремская впервые с 2019 года вышла во второй круг на турнире в Ухане, одержав пятую победу в сезоне над соперницей из 50-ки мирового рейтинга.

Кроме Ястремской, во втором круге турнира в Ухане также сыграют Марта Костюк и Элина Свитолина. Преодолеть барьер первого круга ещё попытается Дарья Снигур.

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