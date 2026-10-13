Українська тенісистка Даяна Ястремська з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 в Ухані.

У трьох сетах вона здолала першу ракетку Іспанії Крістіну Букшу з рахунком 6:4, 5:7, 6:3.

Ястремська – Букша: як минув матч

Тенісистки провели на корті 2 години та 14 хвилин, за які Ястремська зробила чотири подачі навиліт проти двох ейсів у суперниці, а також припустилася шість подвійних помилок, в іспанки – п’ять.

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У першій партії українка стартувала з ривка з брейком 4:1. Українка подавала на сет у дев’ятому геймі, але програла на своїй подачі. Проте у наступному геймі Даяна закрила партію 6:4.

На старті другого сету тенісистки обмінялися брейками, після чого Ястремська повела 3:2. Проте іспанці вдалося зрівняти, а в 11-му геймі зробити ключовий брейк. Букша закрила партію у наступному розіграші, зрівнявши за сетами.

У третій партії Ястремська здійснила ривок 5:0, але Букші вдалося скоротити відставання, вигравши три гейми поспіль. Проте у дев’ятому геймі українці вдалося закрити матч на своїй подачі.

Таким чином, Даяна Ястремська вперше з 2019 року вийшла до другого кола на турнірі в Ухані, здобувши п’яту перемогу в сезоні над суперницею з 50-ки світового рейтингу.

Окрім Ястремської в другому колі турніру в Ухані також зіграють Марта Костюк та Еліна Світоліна. Подолати бар’єр першого кола ще спробує Дарія Снігур.

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