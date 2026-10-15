Виставковий тенісний турнір Six Kings Slam у Саудівській Аравії, у якому мали взяти участь чемпіони турнірів серії Grand Slam Карлос Алькарас, Новак Джокович та Олександр Звєрєв, перенесли через серію атак хуситів на Саудівську Аравію.

Про це повідомляє BBC Sport.

Турнір з лідерами тенісу перенесли

Алькарас, Джокович і Звєрєв мали прибути до столиці Саудівської Аравії для участі у триденному турнірі, який мав стартувати 21 жовтня. Також у змаганнях мали взяти участь австралієць Алекс де Мінаур, та двоє американців Тейлор Фріц і Лернер Тієн.

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Минулого року переможцем виставкового турніру став італієць Яннік Сіннер. Цьогорічні змагання станом на зараз перенесли на 27–30 грудня.

Проведення турніру було під питанням після атак єменських хуситів на Саудівську Аравію, зокрема йдеться про ракетний удар по аеропорту Ріяда в суботу, в результаті якого загинуло 13 осіб і понад 300 отримали поранення.

Міністр енергетики Саудівської Аравії пообіцяв “серйозну” відповідь після того, як нафтогазові об’єкти королівства також стали мішенями хуситів, яких підтримує Іран.

У вівторок перенесли три матчі чемпіонату Саудівської Аравії з футболу, зокрема гру за участю клубу Аль-Наср, за який виступає Кріштіану Роналду.

Видання пише, що цей конфлікт може вплинути й на інші майбутні спортивні події в регіоні, зокрема на перегони Формули-1 у Катарі та Абу-Дабі.

Арена ANB, на якій мали провести турнір Six Kings Slam, розташована на півночі Ер-Ріяда, приблизно за 31 км від Міжнародного аеропорту імені короля Халіда. Читайте також Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на шосте місце, Костюк втрималася у десятці

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