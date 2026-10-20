Французский теннисист Гаэль Монфис досрочно завершил профессиональную карьеру из-за развода с украинкой Элиной Свитолиной.

Об этом пишет французское издание L’Equipe.

Монфис досрочно завершил карьеру

Сезон-2026 стал финальным аккордом в профессиональной карьере 40-летнего Гаэля Монфиса. В октябре Международное агентство по добросовестности в теннисе официально подтвердило, что французский теннисист окончательно завершил карьеру.

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Изначально предполагалось, что Монфис попрощается с большим теннисом перед родными трибунами на турнире в Лионе и парижском Мастерсе.

Но эти планы не осуществились, поскольку после объявления о завершении карьеры Монфис лишился права участвовать в турнирах ATP.

Как пишет L’Equipe, решение Гаэля досрочно завершить карьеру обусловлено расставанием со Свитолиной.

Чтобы избежать огласки на фоне разрыва отношений с украинской теннисисткой, Монфис решил пропустить прощальные турниры.

В то же время возвращение француза на корт может состояться в Женеве в декабре на гала-вечере, посвященном завершению карьеры швейцарца Стена Вавринки.

Напомним, накануне Элина Свитолина объявила о завершении брака с Монфисом в посте в Instagram. Теннисистка отметила, что война России против Украины повлияла на ее эмоциональное состояние в отношениях с французом.

Свитолина и Монфис поженились в 2021 году после двух лет отношений. В октябре 2022 года у супругов родилась дочь Скай.

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