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РФ стягнула до Білорусі багато ракетних комплексів. Можливі удари по Україні – ЗМІ

Ілля Нежигай, редактор стрічки
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С-400
Фото: Depositphotos

Росія готується до масованого обстрілу територій України, зібравши на білоруському аеродромі Зябрівка близько 14 ЗРК С-400 і близько 60 ракет до них.

З таким висновком виступив білоруський опозиційний проєкт Беларускі Гаюн, зробивши огляд ворожої військової техніки на аеродромі.

У проєкті нагадали, що 11 серпня в районі аеродрому Зябрівка було видно спалахи та чути вибухи. Згодом завдяки білорусам та супутниковим знімкам компанії Maxar з’ясувалося, що тієї ночі було знищено танк Т-72. На додаток, за інформацією проєкту, серед ворожих військ були постраждалі.

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Завдяки знімкам із космосу Беларускі Гаюн змогли не лише ідентифікувати місце вибуху, а й скласти актуальний та повний огляд усієї техніки та об’єктів, що знаходяться у Зябрівці на даний момент.

Таким чином, на аеродромі знаходяться від 10 до 14 одиниць ЗРК С-400 Триумф, три РЛС КАСТА-2Е2 та 48Я6 Подлет, два ЗРПК Панцирь.

Поруч із технікою розташований склад боєприпасів із мінімумом 15-60 ракетами для ЗРК С-300/400.

Фото: Motolko Help

При цьому проєкт підтвердив, що літаки Іл-76 ВКС РФ підвозять ракети для С-400 в аеропорт Гомель, звідки їх везуть до Зябрівки.

– Аналіз обстановки на аеродромі доводить, що ймовірність ракетного обстрілу території України не просто зберігається, а схоже, що росіяни готуються до масованого ракетного удару по Україні найближчими тижнями. Про це свідчить і те, що з моменту останнього масованого обстрілу – 28 липня – з території Білорусі по Україні не випустили жодної ракети, – йдеться у повідомленні.

Про ймовірні провокації Росії на серпневі свята України 23 та 24 числа (День Державного Прапора та День Незалежності) раніше говорив і військовий експерт Олег Жданов. За його словами, в окупаційних військ РФ відсутні інші опції, окрім як тероризувати Україну ракетними обстрілами.

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Джерело: Беларускі Гаюн

Фото: Motolko Help

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