Вересень, 12 в 21:46

Професійний боксер Василь Ломаченко проведе поєдинок з американським легковаговиком Джемейном Ортісом. Бій відбудеться 29 жовтня в Медісон-сквер-гарден (Нью-Йорк).

Це буде перший бій 34-річного Ломаченка з грудня 2021 року, коли він рішенням суддів переміг ганського професійного боксера Річарда Коммі.

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26-річний Джемейн Ортіс у травні рішенням суддів здолав колишнього чемпіона світу з боксу Джемела Герінга. Ортіс ніколи в кар’єрі не проводив 12-раундові поєдинки.