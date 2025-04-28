Как можно выявить фальшивые доллары в домашних условиях — эксперты

Эксперты специальной образовательной программы в США рассказали, каким образом и по каким признакам можно отличить фальшивые доллары от настоящих в домашних условиях.

— Доллар США – это одна из валют, которую чаще всего подделывают в мире. Именно поэтому крайне важно уметь отличать настоящие доллары от фальшивых, — говорится в сообщении.

Проверка нескольких частей

Выделяют несколько частей, которые помогут проверить баксы на подлинность. Вот некоторые из них:

серийный номер – это шифр, состоящий из букв и цифр с правильным расположением на купюре без перекосов;

защитная лента – на настоящих долларах обязательно есть встроенная защитная нить, которую можно заметить при свете. На защитной нити есть специальный микротекст. Например, на банкноте номиналом 100 долларов есть микротекст USA 100;

водяной знак – это специальный знак, который можно увидеть при освещении. Как правило, водяной знак повторяет портрет на банкноте;

микропечать – это мелкий текст, который достаточно сложно подделать. В частности, на банкноте номиналом 100 долларов есть надпись THE UNITED STATES OF AMERICA возле портрета Бенджамина Франклина;

краска, меняющая цвет – на настоящих купюрах долларов есть элементы, которые меняют цвет, например цифра 100 на 100-долларовой купюре меняет цвет из меди на зеленый.

Внимание на номинал

Эксперты обратили особое внимание на еще один важный элемент – это номинал банкнот долларов. Федеральный резерв США на сегодня выпускает купюры с семью номиналами: 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов.

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Напомним, что проверить доллары на подлинность можно не только дома. В частности, такую услугу предоставляют банки, имеющие специальное оборудование. Речь идет о детекторе валют, благодаря которому на купюрах распознают все защитные элементы.

Источник: The US Currency Education Program

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