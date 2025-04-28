Як можна виявити фальшиві долари в домашніх умовах — експерти

Експерти спеціальної освітньої програми у США розповіли, як і за якими ознаками можна відрізнити фальшиві долари від справжніх у домашніх умовах.

– Долар США – це одна з валют, яку найчастіше підробляють у світі. Саме тому вкрай важливо вміти відрізняти справжні долари від фальшивих, – йдеться в повідомленні.

Перевірка кількох частин

Виділяють кілька частин, які допоможуть перевірити бакси на справжність. Ось деякі з них:

серійний номер – це шифр, що складається з літер і цифр із правильним розташуванням на купюрі без перекосів;

захисна стрічка – на справжніх доларах обов’язково є вбудована захисна нитка, яку можна помітити при світлі. На захисній нитці є спеціальний мікротекст. Наприклад, на банкноті номіналом 100 доларів є мікротекст USA 100;

водяний знак – це спеціальний знак, який можна побачити при освітленні. Ззавичай водяний знак повторює портрет на банкноті;

мікродрук – це дрібний текст, який досить складно підробити. Зокрема, на банкноті номіналом 100 доларів є напис THE UNITED STATES OF AMERICA біля портрета Бенджаміна Франкліна;

фарба, що змінює колір – на справжніх купюрах доларів є елементи, які змінюють колір, наприклад цифра 100 на 100-доларовій купюрі змінює колір з міді на зелений.

Увага на номінал

Експерти звернули особливу увагу на ще один важливий елемент – це номінал банкнот доларів. Федеральний резерв США на сьогодні випускає купюри з сімома номіналами: 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що перевірити долари на справжність можна не тільки вдома. Зокрема, таку послугу надають банки, які мають спеціальне обладнання. Йдеться про детектор валют, завдяки якому на купюрах розпізнають усі захисні елементи.

Джерело: The US Currency Education Program

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