Когда магнитные бури в мае и как улучшить самочувствие

В ближайшие дни серьезных магнитных бурь не ожидается. Индекс геомагнитной активности будет оставаться на относительно низком уровне.

Факты ICTV узнавали, когда магнитные бури в мае и как минимизировать их влияние.

Магнитные бури в мае 2025 года

Согласно данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований (США), с 7 по 31 мая значения A-индекса преимущественно колеблются от 5 до 30, а Kp-индекса — от 2 до 5. График магнитных бурь meteoagent

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Когда сильные магнитные бури в мае

7 мая Kp-индекс составит 2,5 балла. Далее, начиная с 8 до 19 мая, индекс магнитных бурь будет находиться в пределах 2-5 баллов, что указывает на среднюю или спокойную магнитную активность. 28, 29, 30 и 31 мая Kp-индекс составит 5 баллов.

Прогнозы магнитных бурь могут меняться, ведь специалисты по солнечной активности обновляют свои наблюдения каждые три часа. Поэтому рекомендуется регулярно проверять актуальную информацию, чтобы быть готовыми к возможным солнечным вспышкам.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Это особенно важно для метеозависимых людей — тех, кто остро реагирует на изменения погоды и магнитного поля. В таких случаях может ухудшаться самочувствие.

Перед ожидаемыми сильными магнитными бурями медики советуют заранее позаботиться о себе: хорошо высыпаться, придерживаться здорового питания, избегать тяжелой и острой пищи, алкоголя и кофе, а также ограничить стресс и эмоциональные нагрузки.

Как поддержать организм во время магнитных бурь:

придерживайтесь стабильного режима дня и сбалансированного питания;

откажитесь от жирной, соленой, острой пищи, алкоголя и уменьшите потребление кофе;

пейте больше чистой воды и травяных чаев;

гуляйте на свежем воздухе, но не находитесь долго под прямым солнцем;

легкие физические упражнения улучшат самочувствие и придадут энергии;

избегайте конфликтов и стрессов;

если есть хронические заболевания — чаще отдыхайте и держите необходимые лекарства рядом;

утром полезен контрастный душ, а вечером — теплая ванна для расслабления.

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