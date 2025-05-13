Коли магнітні бурі у травні та як покращити самопочуття

Найближчими днями серйозних магнітних бур не очікується. Індекс геомагнітної активності залишатиметься на відносно низькому рівні.

Факти ICTV дізнавалися, коли магнітні бурі у травні та як мінімізувати їхній вплив.

Магнітні бурі у травні 2025 року

Відповідно до даних Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (США), з 7 до 31 травня значення A-індексу переважно коливаються від 5 до 30, а Kp-індексу – від 2 до 5.

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Коли сильні магнітні бурі у травні

7 травня Kp-індекс становитиме 2,5 бала. Далі, з 8 до 19 травня, індекс магнітних бур перебуватиме в межах 2-5 балів, що свідчить про середню або спокійну магнітну активність. 28, 29, 30 та 31 травня Kp-індекс становитиме 5 балів.

Прогнози магнітних бур можуть змінюватися, адже фахівці з сонячної активності оновлюють свої спостереження кожні три години. Тому рекомендується регулярно перевіряти актуальну інформацію, щоб бути готовими до можливих сонячних спалахів.

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Це особливо важливо для метеозалежних людей — тих, хто гостро реагує на зміни погоди та магнітного поля. У таких випадках може погіршуватися самопочуття.

Перед очікуваними сильними магнітними бурями медики радять заздалегідь подбати про себе: добре висипатися, дотримуватися здорового харчування, уникати важкої та гострої їжі, алкоголю й кави, а також обмежити стрес і емоційні навантаження.

Як підтримати організм під час магнітних бур:

дотримуйтеся стабільного режиму дня та збалансованого харчування;

відмовтеся від жирної, солоної, гострої їжі, алкоголю та зменште споживання кави;

пийте більше чистої води та трав’яних чаїв;

гуляйте на свіжому повітрі, але не перебувайте довго під прямим сонцем;

легкі фізичні вправи покращать самопочуття й додадуть енергії;

уникайте конфліктів і стресів;

якщо маєте хронічні захворювання — частіше відпочивайте й тримайте необхідні ліки поруч;

зранку корисний контрастний душ, а ввечері — тепла ванна для розслаблення.

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