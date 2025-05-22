Лунный календарь стрижек на май 2025: когда идти к парикмахеру

Издавна считается, что фазы Луны имеют определенное влияние на рост и состояние наших волос. Следуя лунному календарю стрижек, многие стремятся ускорить рост, укрепить волосы или дольше сохранить желаемую форму прически.

Факты ICTV узнавали, когда лучше стричь волосы в мае 2025 года.

Когда лучше стричь волосы в мае 2025 года

Рассмотрим подробно фазы Луны в мае 2025 года и их потенциальное влияние на волосы.

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Фазы Луны в мае 2025 года и их влияние на волосы:

Растущая Луна (1-11 мая, 29-31 мая). Этот период считается наиболее благоприятным для стрижки, если вы хотите отрастить длинные и здоровые волосы. Стрижка в эти дни стимулирует быстрый рост, делает волосы более густыми и сильными, способствует лучшему усвоению питательных веществ.

(1-11 мая, 29-31 мая). Этот период считается наиболее благоприятным для стрижки, если вы хотите отрастить длинные и здоровые волосы. Стрижка в эти дни стимулирует быстрый рост, делает волосы более густыми и сильными, способствует лучшему усвоению питательных веществ. Полнолуние (12 мая) — время сильной энергии. Некоторые астрологи советуют воздержаться от стрижки в этот день, считая, что это может сделать волосы непослушными и непредсказуемыми. Однако другие считают, что стрижка в полнолуние может придать волосам особую силу и блеск. Решение остается за вашими личными ощущениями.

(12 мая) — время сильной энергии. Некоторые астрологи советуют воздержаться от стрижки в этот день, считая, что это может сделать волосы непослушными и непредсказуемыми. Однако другие считают, что стрижка в полнолуние может придать волосам особую силу и блеск. Решение остается за вашими личными ощущениями. Убывающая Луна (13-26 мая). Стрижка в период убывающей Луны, по поверьям, замедляет рост волос. Это идеальное время для тех, кто хочет сохранить форму своей стрижки на более долгий срок и реже посещать парикмахера. Также считается, что эти дни благоприятны для проведения различных оздоровительных и укрепляющих процедур для волос, таких как маски и лечение.

(13-26 мая). Стрижка в период убывающей Луны, по поверьям, замедляет рост волос. Это идеальное время для тех, кто хочет сохранить форму своей стрижки на более долгий срок и реже посещать парикмахера. Также считается, что эти дни благоприятны для проведения различных оздоровительных и укрепляющих процедур для волос, таких как маски и лечение. Растущая Луна (29-31 мая). Как уже отмечалось, конец мая снова попадает под влияние растущей Луны, что является благоприятным временем для стрижки с целью ускорения роста и укрепления волос.

Лунный календарь стрижек на май 2025 года

Издавна считается, что фазы Луны имеют определенное влияние на рост и состояние наших волос. Придерживаясь лунного календаря стрижек, многие стремятся ускорить рост, укрепить волосы или же дольше сохранить желаемую форму прически.

Календарь стрижек на май 2025 года:

Благоприятные дни для стрижки: 2, 3, 4, 6, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 22, 27 мая.

Не рекомендуется стричься: 1, 5, 12, 16, 24, 25, 30, 31 мая.

Уход за волосами в мае 2025 года по фазам Луны

Май 2025 года предоставляет различные энергетические периоды, которые можно использовать для эффективного ухода за вашими волосами. Ориентируясь на фазы Луны, вы можете усилить действие восстанавливающих процедур и масок.

Растущая Луна (1-11 мая, 29-31 мая) идеально подходит для питания и увлажнения волос, это отличное время для нанесения масок с натуральными маслами, витаминами и питательными веществами, рекомендуются процедуры, направленные на укрепление волосяных луковиц и стимуляцию роста, хорошо делать легкий массаж кожи головы для улучшения кровообращения и питания, можно использовать тонизирующие и восстанавливающие сыворотки и спреи.

Полнолуние (12 мая) имеет сильную энергию, поэтому лучше сосредоточиться на легких уходовых процедурах, можно сделать ополаскивание волос травяными отварами, избегайте агрессивных процедур и экспериментов.

Убывающая Луна (13-26 мая) благоприятна для очищения волос и кожи головы, рекомендуется использовать пилинги для кожи головы, чтобы удалить остатки стайлинговых средств и себума, хорошо делать глубокое очищение волос с помощью специальных шампуней, эффективными будут процедуры, направленные на укрепление корней и предотвращение выпадения волос, можно проводить процедуры окрашивания и завивки, поскольку результат будет более устойчивым.

Новолуние (27 мая) — в этот день лучше дать волосам отдохнуть от любых активных процедур, можно сделать легкий массаж головы для расслабления.

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