Місячний календар стрижок на травень 2025: коли йти до перукаря

Здавна вважається, що фази Місяця мають певний вплив на ріст і стан нашого волосся. Дотримуючись місячного календаря стрижок, багато хто прагне прискорити ріст, зміцнити волосся або ж довше зберегти бажану форму зачіски.

Факти ICTV дізнавалися, коли краще стригти волосся у травні 2025 року.

Коли краще стригти волосся у травні 2025 року

Розглянемо детально фази Місяця у травні 2025 року та їхній потенційний вплив на волосся.

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Фази Місяця у травні 2025 року та їхній вплив на волосся:

Зростальний Місяць (1-11 травня, 29-31 травня). Цей період вважається найбільш сприятливим для стрижки, якщо ви прагнете відростити довге та здорове волосся. Стрижка у ці дні стимулює швидкий ріст, робить волосся більш густим та сильним, сприяє кращому засвоєнню поживних речовин.

Повний Місяць (12 травня) – час сильної енергії. Деякі астрологи радять утриматися від стрижки у цей день, вважаючи, що це може зробити волосся неслухняним та непередбачуваним. Проте інші вважають, що стрижка в повню може надати волоссю особливої сили та блиску. Рішення залишається за вашими особистими відчуттями.

Спадний Місяць (13-26 травня). Стрижка у період спадного Місяця, за повір’ями, уповільнює ріст волосся. Це ідеальний час для тих, хто хоче зберегти форму своєї стрижки на довший термін та рідше відвідувати перукаря. Також вважається, що ці дні сприятливі для проведення різноманітних оздоровчих та зміцнювальних процедур для волосся, таких як маски та лікування.

Зростальний Місяць (29-31 травня). Як вже зазначалося, кінець травня знову потрапляє під вплив зростального Місяця, що є сприятливим часом для стрижки з метою прискорення росту та зміцнення волосся.

Місячний календар стрижок на травень 2025 року

Здавна вважається, що фази Місяця мають певний вплив на ріст та стан нашого волосся. Дотримуючись місячного календаря стрижок, багато хто прагне прискорити ріст, зміцнити волосся або ж довше зберегти бажану форму зачіски.

Календар стрижок на травень 2025:

Сприятливі дні для стрижки: 2, 3, 4, 6, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 22, 27 травня.

Не рекомендується стригтися: 1, 5, 12, 16, 24, 25, 30, 31 травня.

Догляд за волоссям у травні 2025 року за фазами Місяця

Травень 2025 року дає різні енергетичні періоди, які можна використовувати для ефективного догляду за вашим волоссям. Орієнтуючись на фази Місяця, ви можете посилити дію відновлювальних процедур та масок.

Зростальний Місяць (1-11 травня, 29-31 травня) ідеально підходить для живлення та зволоження волосся, це прекрасний час для нанесення масок із натуральними оліями, вітамінами та поживними речовинами, рекомендуються процедури, спрямовані на зміцнення волосяних цибулин та стимуляцію росту, добре робити легкий масаж шкіри голови для покращення кровообігу та живлення, можна використовувати тонізувальні та відновлювальні сироватки та спреї.

Повня (12 травня) має сильну енергію, тому краще зосередитися на легких доглядових процедурах, можна зробити ополіскування волосся трав’яними відварами, уникайте агресивних процедур та експериментів.

Спадний Місяць (13-26 травня) сприятливий для очищення волосся та шкіри голови, рекомендується використовувати пілінги для шкіри голови, щоб видалити залишки стайлінгових засобів і себуму, добре робити глибоке очищення волосся за допомогою спеціальних шампунів, ефективними будуть процедури, спрямовані на зміцнення коренів та запобігання випадінню волосся, можна проводити процедури фарбування та завивки, оскільки результат буде стійкішим.

Молодик (27 травня) – у цей день краще дати волоссю відпочити від будь-яких активних процедур, можна зробити легкий масаж голови для розслаблення.

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