Игрушки Labubu: феномен вирусной популярности в соцсетях

Игрушки Labubu — это коллекционные арт-фигурки, созданные гонконгским брендом Pop Mart в сотрудничестве с художником Kasing Lung. Эта игрушка является частью серии The Monsters, изображающей сказочных существ с узнаваемыми чертами: большие глаза, хитрая улыбка и пушистое тело.

Эти игрушки быстро стали популярными среди коллекционеров и фанатов современного арта во всем мире благодаря своему уникальному дизайну и концепции.

Факты ICTV узнавали, сколько стоят Labubu и как они выглядят.

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Как выглядит Labubu

Labubu — это маленькое существо с непропорционально большой головой, большими глазами, ушками и характерной “зубастой” улыбкой. Их вид часто фантастический или мультяшный.

Игрушки Labubu, цена на которые достаточно высока, выпускаются в разных сериях, каждая из которых имеет свою тематику и уникальный внешний вид. Фото Labubu легко найти на сайтах магазинов или официальных страницах Pop Mart, а в Украине изображения этих игрушек часто размещают на маркетплейсах и в коллекционных сообществах.

Кто такие Лабубу и с чем связан ажиотаж вокруг этих игрушек

Популярность Labubu, как и многих других коллекционных фигурок, резко возросла благодаря двум основным факторам: вирусному распространению в социальных сетях и поддержке со стороны известных личностей.

Причины популярности игрушки:

Именно онлайн-платформы, такие как Instagram, TikTok, YouTube, Weibo (в Китае) и другие, стали главным двигателем популярности Labubu.

Одним из самых популярных форматов является видео “распаковки” (unboxing) “слепых коробок”. Пользователи снимают процесс открытия, делятся эмоциями от ожидания и находки фигурки. Эти видео генерируют миллионы просмотров, создавая ажиотаж и желание попытать удачу самому.

Labubu выглядят очень фотогенично, их используют для создания стильных фотографий или видеороликов, где они выступают как элементы декора, аксессуары или герои мини-сцен. Это привлекает визуально ориентированную аудиторию.

Сколько стоит Labubu

Цена на Labubu зависит от нескольких факторов. Слепая коробка, содержащая случайную фигурку, стоит примерно 450-1000 грн в Украине или $15-25 в официальных международных магазинах.

Стоимость оригинальной Labubu от Pop Mart стартует от 450 грн за обычную модель, однако редкие или большие фигурки могут достигать цен в 3000-5000 грн и более. Ограниченные серии и эксклюзивные выпуски могут стоить от $100 до $500, в зависимости от их редкости, состояния и спроса среди коллекционеров.

На рынке присутствует много подделок. Оригинальные Labubu легко идентифицировать по наличию логотипа Pop Mart, гравировки и индивидуального кода на коробке.

Как приобрести Labubu в Украине

В Украине Labubu можно приобрести в официальных точках Pop Mart.

Следует учесть, что цены в Украине могут быть выше, чем в Китае или США, что обусловлено затратами на доставку, таможенными пошлинами и внутренним спросом.

Фото: Pop Mart

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