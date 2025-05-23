Іграшки Labubu: феномен вірусної популярності у соцмережах

Іграшки Labubu — це колекційні арт-фігурки, створені гонконзьким брендом Pop Mart у співпраці з художником Kasing Lung. Ця іграшка є частиною серії The Monsters, що зображає казкових істот із впізнаваними рисами: великі очі, хитра усмішка та пухнасте тіло.

Ці іграшки швидко стали популярними серед колекціонерів і фанатів сучасного арту в усьому світі завдяки своєму унікальному дизайну та концепції.

Факти ICTV дізнавалися, скільки коштують Labubu та як вони виглядають.

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Як виглядає Labubu

Labubu — це маленька істота з непропорційно великою головою, великими очима, вушками та характерною “зубастою” усмішкою. Їхній вигляд часто фантастичний або мультяшний.

Іграшки Labubu, ціна на які досить висока, випускаються у різних серіях, кожна з яких має свою тематику та унікальний зовнішній вигляд. Фото Labubu легко знайти на сайтах магазинів або офіційних сторінках Pop Mart, а в Україні зображення цих іграшок часто розміщують на маркетплейсах та у колекційних спільнотах.

Хто такі Лабубу та з чим пов’язаний ажіотаж навколо цих іграшок

Популярність Labubu, як і багатьох інших колекційних фігурок, різко зросла завдяки двом основним факторам: вірусному поширенню в соціальних мережах та підтримці з боку відомих особистостей.

Причини популярності іграшки:

Саме онлайн-платформи, такі як Instagram, TikTok, YouTube, Weibo (в Китаї) та інші, стали головним рушієм популярності Labubu.

Одним з найпопулярніших форматів є відео “розпакування” (unboxing) “сліпих коробок”. Користувачі знімають процес відкриття, діляться емоціями від очікування та знахідки фігурки. Ці відео генерують мільйони переглядів, створюючи ажіотаж та бажання спробувати удачу самому.

Labubu мають дуже фотогенічний вигляд. Їх використовують для створення стильних фотографій або відеороликів, де вони виступають як елементи декору, аксесуари або герої міні-сцен. Це приваблює візуально орієнтовану аудиторію.

Скільки коштує Labubu

Ціна на Labubu залежить від кількох факторів. Сліпа коробка, що містить випадкову фігурку, коштує приблизно 450–1000 грн в Україні або $15–25 в офіційних міжнародних магазинах.

Вартість оригінальної Labubu від Pop Mart стартує від 450 грн за звичайну модель, проте рідкісні або великі фігурки можуть досягати цін у 3000–5000 грн і більше. Обмежені серії та ексклюзивні випуски можуть коштувати від $100 до $500, залежно від їхньої рідкості, стану та попиту серед колекціонерів.

На ринку присутньо багато підробок. Оригінальні Labubu легко ідентифікувати за наявністю логотипу Pop Mart, гравіювання та індивідуального коду на коробці.

Як придбати Labubu в Україні

В Україні Labubu можна придбати в офіційних точках Pop Mart.

Слід врахувати, що ціни в Україні можуть бути вищими, ніж у Китаї або США, що зумовлено витратами на доставку, митними зборами та внутрішнім попитом.

Фото: Pop Mart

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