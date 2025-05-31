Умерла Валери Махаффи — звезда Отчаянных домохозяек

Обладательница премии Эмми и звезда Отчаянных домохозяек Валери Махаффи умерла в возрасте 71 года.

Факт смерти актрисы подтвердила ее семья, а представитель Махаффи рассказал изданию The Hollywood Reporter, что женщина умерла в пятницу в Калифорнии. Известно, что она болела раком.

Муж Махаффи Джозеф Келл сказал, что он “потерял любовь всей своей жизни, а Америка потеряла одну из своих самых очаровательных актрис”, пишет Variety.

Сейчас смотрят

— Ее будет не хватать, — сказал он.

Махаффи умерла в возрасте 71 года: что о ней известно

Звезда была известна по своим работам в таких телесериалах, как Отчаянные домохозяйки, Детство Шелдона и Большое небо. В Отчаянных домохозяйках она сыграла роль Альмы Ходж.

В 1992 году Махаффи получила премию Эмми в номинации Лучшая актриса драматического сериала за роль Евы в американской черной комедии Северная сторона.

Она также сыграла в нескольких фильмах, включая Чудо на Гудзоне и Фаворит.

Среди последних ролей — роль мадам Рейнард в фильме 2020 года Французский выход, за которую она была номинирована на премию Independent Spirit Award.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.