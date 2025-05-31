Померла Валері Махаффі – зірка Відчайдушних домогосподарок

Володарка премії Еммі та зірка Відчайдушних домогосподарок Валері Махаффі померла у віці 71 року.

Факт смерті актриси підтвердила її сім’я, а представник Махаффі повідомив виданню The Hollywood Reporter, що жінка померла у п’ятницю у Каліфорнії. Відомо, що вона хворіла на рак.

Чоловік Махаффі Джозеф Келл сказав, що він “втратив кохання всього свого життя, а Америка втратила одну зі своїх найчарівніших актрис”, пише Variety.

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– Її не вистачатиме, – сказав він.

Махаффі померла у віці 71 року: що про неї відомо

Зірка була відома своїми роботами в таких телесеріалах, як Відчайдушні домогосподарки, Дитинство Шелдона і Велике небо. У відчайдушних домогосподарках вона зіграла роль Альми Ходж.

У 1992 році Махаффі отримала премію Еммі в номінації Найкраща актриса драматичного серіалу за роль Єви в американській чорній комедії Північна сторона.

Вона також зіграла у кількох фільмах, включаючи Чудо на Гудзоні та Фаворит.

Серед останніх ролей — роль мадам Рейнард у фільмі 2020 Французький вихід, за яку вона була номінована на премію Independent Spirit Award.

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