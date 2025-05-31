Померла Валері Махаффі – зірка Відчайдушних домогосподарок
Володарка премії Еммі та зірка Відчайдушних домогосподарок Валері Махаффі померла у віці 71 року.
Факт смерті актриси підтвердила її сім’я, а представник Махаффі повідомив виданню The Hollywood Reporter, що жінка померла у п’ятницю у Каліфорнії. Відомо, що вона хворіла на рак.
Чоловік Махаффі Джозеф Келл сказав, що він “втратив кохання всього свого життя, а Америка втратила одну зі своїх найчарівніших актрис”, пише Variety.
– Її не вистачатиме, – сказав він.
Махаффі померла у віці 71 року: що про неї відомо
Зірка була відома своїми роботами в таких телесеріалах, як Відчайдушні домогосподарки, Дитинство Шелдона і Велике небо. У відчайдушних домогосподарках вона зіграла роль Альми Ходж.
У 1992 році Махаффі отримала премію Еммі в номінації Найкраща актриса драматичного серіалу за роль Єви в американській чорній комедії Північна сторона.
Вона також зіграла у кількох фільмах, включаючи Чудо на Гудзоні та Фаворит.
Серед останніх ролей — роль мадам Рейнард у фільмі 2020 Французький вихід, за яку вона була номінована на премію Independent Spirit Award.