Чи можна носити два хрестики одночасно: відповідь для вірян

Багато з нас звикли носити натільний хрестик разом з іконкою або ладанкою, бо так прийнято з дитинства, і це стало майже традицією.

Також існує думка, що хрестик має бути лише один, до того ж освячений і носитися постійно. Іконку або ладанку можна носити поряд, але не замість хрестика.

Чи можна носити два хрестики на шиї, ми запитали у ректора Відкритого православного університету, священника ПЦУ Георгія Коваленка.

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Як носити хрестик

Натільний хрестик — це особлива прикраса, яка символізує щиру віру в Бога. Він слугує особистим оберегом для віруючого. Хрестик освячують священники під час таїнства хрещення, саме тоді він набуває особливої сили.

Його носять на ланцюжку або ювелірному шнурку, які можуть бути виготовлені зі срібла або золота. Шнурки для таких хрестиків можна придбати в церкві, ювелірному магазині або зробити самостійно. Придбаний хрестик варто освятити в церкві перед тим, як почати носити.

Досить часто натільні хрестики сприймаються не як символ віри, а як просто прикраса. Їх носять як стильний аксесуар. Особливо це стосується золотих чи дизайнерських хрестиків, які обирають за зовнішнім виглядом. Церква не засуджує красиві речі. Але все ж хрестик — це насамперед знак віри, а не модний елемент.

Чи можна носити 2 хрестики

Носіння кількох хрестиків одночасно не має додаткового сенсу. Сила віри не залежить від кількості хрестиків. Справжня віра перебуває всередині людини, в її серці та душі, а не в зовнішніх атрибутах.

Кількість хрестиків, які носить людина, не має значення, якщо вона не є віруючою.

– Носити два хрестика не заборонено, бо навіть у священників є така нагорода: право носити два хреста з прикрасами, – зазначив Георгій Коваленко.

На питання, чи можна носити два хрестики одночасно, священник відповів, що це також дозволено.

Хрестик — це лише символ, видиме свідчення внутрішнього стану. Якщо ж людина носить багато хрестиків, але при цьому не дотримується християнських заповідей, не живе за вірою, не має любові до ближнього і до Бога, то ці хрестики перетворюються просто на прикрасу.

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