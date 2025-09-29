Гинеколог о женской красоте: как гормоны влияют на кожу, волосы и настроение
Гормональный дисбаланс у женщин — одна из частых причин проблем с кожей, волосами и настроением. Как отмечает гинеколог медицинского центра ОН Клиник, гормоны напрямую влияют на внешний вид и общее самочувствие женщины.
Эстроген: секрет сияющей кожи и густых волос
Эстроген — женский гормон, который вырабатывается в яичниках, помогает поддерживать репродуктивное здоровье, состояние кожи, волос и настроения. Влияние эстрогена на кожу и волосы:
- поддержание упругости и эластичности кожи;
- уменьшение выпадения волос;
- улучшение цвета лица;
- предотвращение сухости кожи.
Также нормальный уровень эстрогена помогает снизить раздражительность и усталость. Снижение эстрогена у женщин может быть связано с менопаузой, стрессом и эндокринными нарушениями (гипотиреозом, СПКЯ).
Прогестерон: баланс настроения и внешнего вида
Прогестерон — это женский гормон, отвечающий за репродуктивную систему и эмоциональный фон. Прогестерон у женщин поддерживает нормальный уровень жидкости в организме, предотвращая отеки и чрезмерную сухость кожи. Недостаток гормона может приводить к отечности, раздражению кожи и повышенной чувствительности слизистых. Также низкий уровень прогестерона часто сопровождается раздражительностью, тревожностью и нарушением сна.
Как поддерживать гормональный баланс
Определить гормональный дисбаланс может гинеколог ОН Клиник. Лечение гормонального дисбаланса у женщин зависит от причины нарушения и направлено на восстановление нормального уровня гормонов, улучшение самочувствия и предотвращение осложнений.
Способы поддержки гормонального баланса могут включать:
- употребление продуктов, богатых белком, полезными жирами, витаминами и минералами;
- ограничение сахара и переработанных продуктов, которые могут провоцировать скачки инсулина и дисбаланс половых гормонов;
- регулярные физические нагрузки;
- контроль стресса;
- соблюдение режима сна;
- медикаментозную терапию.
Для улучшения гормонального фона необходимо лечить сопутствующие заболевания (гипотиреоз, СПКЯ, дисфункцию надпочечников или сахарный диабет). При заметных изменениях кожи, волос, веса или настроения необходимо обратиться к гинекологу.