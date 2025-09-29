Гормональний дисбаланс у жінок — одна з найчастіших причин проблем зі шкірою, волоссям та настроєм. Як зазначає гінеколог медичного центру ОН Клінік, гормони безпосередньо впливають на зовнішній вигляд та загальне самопочуття жінки.

Естроген: секрет сяючої шкіри та густого волосся

Естроген – жіночий гормон, який виробляється в яєчниках, допомагає підтримувати репродуктивне здоров’я, стан шкіри, волосся та настрої. Вплив естрогену на шкіру та волосся:

підтримка пружності та еластичності шкіри;

зменшення випадання волосся;

покращення кольору обличчя;

запобігання сухості шкіри.

Також нормальний рівень естрогену допомагає знизити дратівливість та втому. Зниження естрогену у жінок може бути пов’язане з менопаузою, стресом та ендокринними порушеннями (гіпотиреозом, СПКЯ).

Прогестерон: баланс настрою та зовнішнього вигляду

Прогестерон – це жіночий гормон, що відповідає за репродуктивну систему та емоційне тло. Прогестерон у жінок підтримує нормальний рівень рідини в організмі, запобігаючи набрякам та надмірній сухості шкіри. Недолік гормону може призводити до набряклості, подразнення шкіри та підвищеної чутливості слизових. Також низький рівень прогестерону часто супроводжується дратівливістю, тривожністю та порушенням сну.

Як підтримувати гормональний баланс

Визначити гормональний дисбаланс може гінеколог ОН Клінік Одеса. Лікування гормонального дисбалансу у жінок залежить від причини порушення та спрямоване на відновлення нормального рівня гормонів, покращення самопочуття та запобігання ускладненням.

Способи підтримки гормонального балансу можуть включати:

вживання продуктів, багатих білком, корисними жирами, вітамінами та мінералами;

обмеження цукру та перероблених продуктів, які можуть провокувати стрибки інсуліну та дисбаланс статевих гормонів;

регулярні фізичні навантаження;

контроль стресу;

дотримання режиму сну;

медикаментозну терапію.

Для покращення гормонального фону необхідно лікувати супутні захворювання (гіпотиреоз, СПКЯ, дисфункцію надниркових залоз або цукровий діабет). При помітних змінах шкіри, волосся, ваги чи настрої необхідно звернутися до гінеколога.

