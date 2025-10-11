Ноябрь — завершающий месяц осенних огородных работ. Этот период подходит для подготовки почвы к зиме, защиты растений от мороза и обеспечения оптимальных условий для успешного начала холодного сезона.

В это время стоит также позаботиться о подзимних посевах, удобрении земли и утеплении садовых культур. Факты ICTV подготовили посевной календарь на ноябрь 2025 года, который поможет выбрать наиболее благоприятные дни для работ на огороде и в саду в соответствии с фазами Луны.

Посевной календарь на ноябрь 2025 года – благоприятные дни для посадки

В ноябре 2025 года лучшие периоды для посадок и подзимних работ – 3-5, 11-13 ноября. В эти даты можно смело высевать озимые овощи, зелень и сидераты, а также высаживать плодовые деревья и кусты.

Что и когда сеять в ноябре 2025

Ноябрь – не самый активный месяц для посевов, но некоторые культуры все еще можно высаживать.

Озимый чеснок – 3-7, 10-14 ноября;

Лук-севок – 3-7, 10-14 ноября;

Сидераты (горчица, фацелия) – 13-15 ноября;

Зелень (шпинат, укроп, салаты, руккола, кинза, базилик) – 3-7, 22-30 ноября;

Луковичные цветы (тюльпаны, нарциссы, гиацинты) – 3-7, 10-14 ноября;

Декоративные кустарники (розы, гортензии или барбарис) — 3-7, 22-30 ноября.

Посевной календарь на ноябрь 2025 года — неблагоприятные дни для посадки

В ноябре следует избегать работ, связанных с посадками и пересадками, в следующие даты: 1, 8, 28-30 ноября.

В эти дни лучше посвятить время уборке участка, перекопке почвы, внесению удобрений, мульчированию грядок.

Также можно заняться обрезкой сухих, сломанных веток на плодовых деревьях, побелкой стовбуров, профилактическим опрыскиванием, а также защитой кустов и молодых деревьев от морозов.

