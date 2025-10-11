Листопад – завершальний місяць осінніх городніх робіт. Цей період підходить для підготовки ґрунту до зими, захисту рослин від морозу та забезпечення оптимальних умов для успішного початку холодного сезону.

У цей час варто також подбати про підзимові посіви, удобрення землі та утеплення садових культур. Факти ICTV підготували посівний календар на листопад 2025 року, який допоможе обрати найбільш сприятливі дні для робіт на городі та в саду згідно з фазами Місяця.

Посівний календар на листопад 2025 року – сприятливі дні для посадки

У листопаді 2025 року найкращі періоди для посадок і підзимових робіт – 3-5, 11-13 листопада. У ці дати можна сміливо висівати озимі овочі, зелень і сидерати, а також висаджувати плодові дерева та кущі.

Що та коли сіяти у листопаді 2025

Листопад – не найактивніший місяць для посівів, але деякі культури все ще можна висаджувати.

Озимий часник – 3-7, 10-14 листопада;

Цибуля-сіянка – 3-7, 10-14 листопада;

Сидерати (гірчиця, фацелія) – 13-15 листопада;

Зелень (шпинат, кріп, салати, рукола, кінза, базилік) – 3-7, 22-30 листопада;

Цибулинні квіти (тюльпани, нарциси, гіацинти) – 3-7, 10-14 листопада;

Декоративні кущі (троянди, гортензії чи барбарис) – 3-7, 22-30 листопада.

Посівний календар на листопад 2025 року – несприятливі дні для посадки

У листопаді варто уникати робіт, пов’язаних із посадками та пересадками, у наступні дати: 1, 8 28-30 листопада.

У ці дні краще присвятити час прибиранню ділянки, перекопуванню ґрунту, внесенню добрив, мульчуванню грядок.

Також можна зайнятися обрізкою сухих, поламаних гілок на плодових деревах, побілкою стовбурів, профілактичним обприскуванням, а також захистом кущів і молодих дерев від морозів.

